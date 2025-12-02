El pequeño pueblo de Salamanca que más habitantes ha ganado en el último año Esta pequeña localidad lidera el crecimiento porcentual de la provincia con un aumento del 20,93% de su censo

Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados este martes y correspondientes al 1 de enero de 2025, sitúan a San Miguel de Robledo como el municipio que más ha crecido porcentualmente en toda la provincia de Salamanca durante el último año.

Con la llegada de nueve nuevos vecinos, esta pequeña localidad logra un incremento demográfico del 20,93%, el más alto del territorio salmantino. Su población pasa así del 43% de 2024 al 52% en 2025, un avance notable para un municipio de reducida población.

Por su parte, Santa Marta de Tormes lidera el crecimiento en cifras absolutas, sumando 242 nuevos habitantes y alcanzando los 14.949 vecinos. Este aumento reafirma al municipio como uno de los polos residenciales más dinámicos del área metropolitana de Salamanca.

Un escenario desigual

Aunque la provincia en conjunto ha ganado 894 habitantes en un año, alcanzando los 328.446 residentes, dos de cada tres municipios continúan perdiendo población. De los 361 municipios, 230 han reducido su padrón, mientras otros 27 mantienen la misma cifra que el año anterior.

En este contexto, los crecimientos de San Miguel de Robledo y Santa Marta de Tormes destacan como excepciones positivas frente a la despoblación de muchas localidades rurales.

Otros municipios con incrementos notables

Tras San Miguel de Robledo, otros pueblos que experimentan aumentos porcentuales importantes son:

- Sieteiglesias de Tormes, +16,46%.

- Valdunciel, +13,76%.

- Navalmoral de Béjar, +12,5%.

- Martinamor, +9,64%.

- Pedrosillo el Ralo, +8,89%.

En términos absolutos, después de Santa Marta de Tormes, los mayores incrementos se registran en Carbajosa de la Sagrada, Terradillos, Castellanos de Moriscos, Aldeatejada, Villamayor, Peñaranda de Bracamonte, Villares de la Reina y Pelabravo.