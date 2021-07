Sin encierros urbanos y con verbenas: las normas de la Junta para las fiestas de este verano

La Junta de Castilla y León ha elaborado una guía práctica para la celebración de fiestas populares dentro del nivel de alerta 1 por la crisis sanitaria de la covid y, por ahora, es el documento de referencia para los ayuntamientos.

En el apartado taurino, los espectáculos denominados mayores deberán respetar un aforo del 75 por ciento de la plaza, con distancia social y se permite comer y beber. Por el contrario, no se permiten encierros urbanos y mixtos ni vaquillas, capeas o probadillas y en los encierros de campo precisarán evaluación previa del riesgo sanitario.

Los fuegos artificiales podrán hacerse siempre que se eviten aglomeraciones del público, los correfuegos y pasacalles de fuego deberán hacerse en recinto acotado con un máximo de 1.000 personas y los toros de fuego no están permitidos. Las atracciones feriales podrán volver a los municipios con un 75 por ciento de ocupación por fila en las que tengan asientos y con un 50 por ciento de la capacidad en las que no los tengan si es posible mantener la distancia de seguridad y si no es posible, a un 30 por ciento.

Castillos hinchables y similares tendrán un aforo máximo del 30 por ciento y deberán cumplir medidas de higiene y desinfección regulares y diarias.

Mercados medievales y ferias comerciales en la vía pública tendrán, también, un aforo máximo del 75 por ciento y ello puede implicar el cierre perimetral del área y control de acceso.

Verbenas y discomóviles, también en recintos acotados y con un 75 por ciento de aforo, podrán contar con un máximo de 1.000 personas y se podrá bailar siempre que se guarde la distancia de seguridad entre no convivientes. En este tipo de actos se podrá comer y beber y será preciso usar mascarilla.

Consulta la guía de fiestas de los pueblos a nivel 1 para el verano 2021.