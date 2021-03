Se saltan el toque de queda y pintan los muros del cementerio en este municipio salmantino

Los vándalos han vuelto a cebarse con los muros del cementerio de Cabrerizos y han dejado su huella de grafitis en las paredes del recinto. En concreto, las pintadas han aparecido en la zona más cercana a las llamadas “cornisas” de los balcones de Cabrerizos, que son la parte menos visible desde el acceso al cementerio y el parque que se encuentra en la zona aledaña.

Desde la parroquia de Cabrerizos, puesto que el camposanto es de la Diócesis, han pedido “respeto para el cementerio” y ayuda a los vecinos con el objetivo de “intentar identificar a los vándalos y que paguen los gastos que están originando, porque habrá que limpiar las pintadas”. Asimismo, han solicitado que “si alguien vuelve a verlos, que llamen a la Guardia Civil para que se les pueda sancionar por los daños que causan”.

Por otra parte, han señalado que las pintadas se han producido “de noche y está en vigor desde hace meses el toque de queda, con lo que la infracción sería doble por parte de quien haya hecho las pintadas”.

El cementerio de Cabrerizos ha sufrido en los últimos años hasta tres ataques considerados graves por parte de los vándalos que han obligado a repintar sus muros. En 2018, se eliminaron las pintadas que en sucesivas oleadas habían cubierto casi en su totalidad varios cientos de metros cuadrados del perímetro del cementerio. Tras esta limpieza del recinto, lo que no cambió fue la presencia de jóvenes en la zona, sobre todo en el parque cercano, haciendo botellones y dejando después todo tipo de restos de cristal y plásticos, algo que también ha sido denunciado en sucesivas ocasiones por los vecinos de la zona. En este espacio incluso se han llevado a cabo recientemente actuaciones de retirada de basuraleza por parte de voluntarios del municipio.

Tal como indicaron algunos residentes, “el cementerio de Cabrerizos no está en un lugar que te encuentres de paso. Hay que buscarlo y tiene bolardos en el camino de acceso para que no entren coches. El que venga a pintar aquí las paredes lo hace conociendo el sitio, no es un lugar para pasear y sospechamos que incluso puede ser gente del pueblo”.