La ribera del Tormes renace como espacio de ocio y deporte en Ledesma
El Ayuntamiento invierte 700.000 euros en la recuperación integral de este espacio natural, con nuevas zonas de ocio al aire libre, apostando por la sostenibilidad, y la conexión de los vecinos con su entorno
Salamanca
Domingo, 19 de octubre 2025, 05:30
En la villa ledesmina, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una ambiciosa actuación con un presupuesto de 700.000 euros para revitalizar las riberas del río Tormes y recuperar uno de sus rincones más generosos y, hasta ahora, algo olvidados.
El objetivo de este proyecto es claro: transformar esta zona en un lugar donde deporte, ocio y naturaleza convivan y donde tanto los vecinos como los visitantes puedan disfrutar de un entorno fluvial excepcional.
En este sentido, ya se han acometido mejoras visibles y de gran calado que empiezan a dar forma a esta nueva imagen del río. Por un lado, la bajada a los chiringuitos ha sido acondicionada: se ha reformado el camino de acceso y, concretamente, la calle Tenerías ha sido arreglada con piedra, lo que da un tramo de tránsito para vecinos y visitantes más cómodo y visualmente armonioso.
Junto a esto, se ha habilitado una zona de aparcamiento con mesas de merendero, lo que facilita la estancia, y se ha instalado un cargador eléctrico para vehículos, acompañado de una zona de placas solares. Todo ello deja patente el firme compromiso del Consistorio con la eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente.
El proyecto también incorpora elementos de gran valor para impulsar el turismo activo y el deporte: se ha construido un embarcadero para actividades acuáticas como piragüismo o paddle surf. Además, un antiguo chiringuito ha sido reconvertido para dar servicio como vestuario, almacén y baños, y se va a instalar nueva señalización para las rutas y el paseo fluvial. Y para añadir un matiz deportivo singular, junto a los puentes se planteará una zona de escalada, que aportará una dimensión de aventura y naturaleza ligada al propio río.
La accesibilidad y confort también han sido prioritarios: se va a instalar iluminación solar en toda la bajada al paseo fluvial y al acceso a los chiringuitos, favoreciendo su uso también al atardecer y mejorando la seguridad y el ambiente. Todo ello transforma una ribera del Tormes que, durante mucho tiempo, permaneció al margen de la atención, en un nuevo espacio que mezcla ocio familiar, deporte al aire libre y conexión directa con el entorno natural.
Tal como resaltan desde el Ayuntamiento: «cada fase que completamos nos acerca a un espacio renovado, pensado para el disfrute, la seguridad y la conexión con la naturaleza». Con esta intervención, Ledesma apuesta fuerte por convertir su ribera en símbolo de vida, encuentro y futuro, y reafirma su posición como destino donde la naturaleza y el ocio se dan la mano.