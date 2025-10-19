La ribera del Tormes renace como espacio de ocio y deporte en Ledesma

Imagen aérea de la zona de entre puentes en Ledesma, donde se ubicará la zona de escalada.

En la villa ledesmina, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una ambiciosa actuación con un presupuesto de 700.000 euros para revitalizar las riberas del río Tormes y recuperar uno de sus rincones más generosos y, hasta ahora, algo olvidados.

El objetivo de este proyecto es claro: transformar esta zona en un lugar donde deporte, ocio y naturaleza convivan y donde tanto los vecinos como los visitantes puedan disfrutar de un entorno fluvial excepcional.

En este sentido, ya se han acometido mejoras visibles y de gran calado que empiezan a dar forma a esta nueva imagen del río. Por un lado, la bajada a los chiringuitos ha sido acondicionada: se ha reformado el camino de acceso y, concretamente, la calle Tenerías ha sido arreglada con piedra, lo que da un tramo de tránsito para vecinos y visitantes más cómodo y visualmente armonioso.

Junto a esto, se ha habilitado una zona de aparcamiento con mesas de merendero, lo que facilita la estancia, y se ha instalado un cargador eléctrico para vehículos, acompañado de una zona de placas solares. Todo ello deja patente el firme compromiso del Consistorio con la eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente.

El proyecto también incorpora elementos de gran valor para impulsar el turismo activo y el deporte: se ha construido un embarcadero para actividades acuáticas como piragüismo o paddle surf. Además, un antiguo chiringuito ha sido reconvertido para dar servicio como vestuario, almacén y baños, y se va a instalar nueva señalización para las rutas y el paseo fluvial. Y para añadir un matiz deportivo singular, junto a los puentes se planteará una zona de escalada, que aportará una dimensión de aventura y naturaleza ligada al propio río.

La accesibilidad y confort también han sido prioritarios: se va a instalar iluminación solar en toda la bajada al paseo fluvial y al acceso a los chiringuitos, favoreciendo su uso también al atardecer y mejorando la seguridad y el ambiente. Todo ello transforma una ribera del Tormes que, durante mucho tiempo, permaneció al margen de la atención, en un nuevo espacio que mezcla ocio familiar, deporte al aire libre y conexión directa con el entorno natural.

Tal como resaltan desde el Ayuntamiento: «cada fase que completamos nos acerca a un espacio renovado, pensado para el disfrute, la seguridad y la conexión con la naturaleza». Con esta intervención, Ledesma apuesta fuerte por convertir su ribera en símbolo de vida, encuentro y futuro, y reafirma su posición como destino donde la naturaleza y el ocio se dan la mano.