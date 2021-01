¿Qué puedo y qué no puedo hacer a partir de las 18 horas en los 11 municipios salmantinos con medidas excepcionales?

Once municipios salmantinos pasan a tener desde este domingo medidas excepcionales dictadas por la Junta de Castilla y León con el fin de contener la transmisión comunitaria de la pandemia y reducir la presión asistencial de los centros y servicios sanitarios. Los vecinos de Ituero de Azaba, Sancti Spiritus, Pedrosillo de los Aires, Ledesma, Encinas de Arriba, Valdecarros, Puente del Congosto, Ciudad Rodrigo, Santibáñez de Béjar, Béjar y Guijuelo tienen aquí respuesta a algunos de los interrogantes más comunes.

La industria cárnica de Guijuelo seguirá funcionando al ser una actividad esencial como ya sucedió en el confinamiento

Sí, se considera una situación de necesidad pero se recomienda que el tiempo en la calle no supere los 30 minutos y que la salida se realice en las inmediaciones del domicilio de residencia del animal (distancia no superior a 500 metros de dicho domicilio).

No, no puede salvo que el desplazamiento se justifique en alguna de las excepciones establecidas por la Junta de Castilla y León para la movilidad.

No. No se permite la asistencia de público a ningún evento deportivo y, además, se suspende la práctica de la actividad deportiva oficial de carácter no profesional de ámbito autonómico, salvo las competiciones, incluidos sus entrenamientos, que den acceso directo o cuyas fases regulares de competición desemboquen en fases de ascenso a competiciones oficiales regulares de ámbito estatal.