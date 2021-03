Inmaculada López comenzó su andadura en el mundo del turismo rural en Candelario a la par del nacimiento de la estación de La Covatilla. Es su medio de vida y se ha visto muy afectado por los cierres perimetrales que han impedido la llegada de madrileños o extremeños, sus principales clientes.

“El sector se ha visto muy afectado. En la zona hemos sido uno de los más afectados porque la gente no se podía mover por el cierre perimetral y nosotros estamos en una zona estratégica, al sur de Salamanca y muy próxima a Madrid”, explica Inmaculada, que recuerda: “mis principales clientes, sobre todo en invierno, son personas de Extremadura y de Madrid que vienen a esquiar. Al estar el cierre no han podido entrar desde octubre. En fechas determinadas, como Navidad, hemos tenido gente de Salamanca, pero dada la cercanía, la gente va y viene en el día y es muy poca la que decide quedarse. Además, el turismo de Castilla y León opta más por salir de la Comunidad”. Destaca lo duro que es para un negocio de su tipo el hecho de seguir teniendo gastos cuando los ingresos no llegan: “Desde hace 20 años he tenido que ir haciendo mejoras para acondicionar mi alojamiento y adaptarlo a la demanda de cada momento a base de reformas, ampliaciones, de crear barbacoa, la piscina del verano pasado...Y todo eso es a base de hipotecas. He tenido cerrado mucho tiempo pero el gasto lo tienes”.