La problemática de la guardería llega al pleno de Lumbrales

Las acusaciones de discriminación en el acceso a la guardería de Lumbrales enfrentaron en una tensa sesión plenaria al partido en la oposición, el PSOE y al equipo de Gobierno del municipio. En el turno de ruegos y preguntas, la edil socialista Raquel Saldaña expuso la situación vivida por dos familias del municipio que solicitaron plaza en la guardería «a primeros del mes de abril y se les dijo que no según nos han comunicado por el alcalde y dos concejalas», aseveró Saldaña que indicó la existencia de hasta 12 escritos relativos al funcionamiento de la guardería.

Según explicó la concejala del PSOE, las familias «hicieron hasta tres escritos» y que se les negó la entrega del documento de inscripción «y se les dice que vuelvan al día siguiente y les explican que hay otra solicitud nueva y me gustaría saber quién ha realizado este maravilloso documento en el que hay que marcar el tipo de familia: monoparental, numerosas, inmigrantes, gitanas, victima de violencia de género…Queremos una explicación», señaló Raquel Saldaña que explicó que las fechas argumentadas por el equipo de Gobierno «no son correctas, ya que dicen que entraron el 12 de mayo y no fue hasta el día 19» y que «había cuatro plazas libres y que si entraban había que meter una persona de apoyo, algo que reclaman en sus escritos las familias y hasta la cuidadora, es increíble que no vean esa necesidad que nosotros hicimos cuando estábamos en el Gobierno».

Saldaña denunció que hubo un escrito al final de la mañana de ayer al que «no querían dejar poner en el registro público» y que mantuvo una conversación con la concejala de Servicios Sociales Laura García, «a la que tuve amenazarla con llamar a la Guardia Civil» y finalizó exponiendo que se pide documentación «a estas tres familias que no tienen la nacionalidad española y recogieron otro escrito de otra persona sin pedir nada, es muy curioso» y concluyó indicando que lo sucedido «es indignante».

La respuesta del equipo de Gobierno vino por parte de la concejala Laura García, que rebatió la acusación socialista exponiendo que los escritos de las familias fueron los días 29 y 30 de abril y que «el 12 de mayo se les comunicó la admisión y que tenían que hablar con la monitora para que pautara las entradas y el proceso de incorporación». Sobre el resto de escritor, García comentó que el resto de los escritos hacen referencia a la sugerencia para la contratación de un apoyo «y que el primero de ellos fue el día 2 de abril, cuando había 11 niños en la guardería, antes de tomar posesión como nuevos concejales de esas áreas del Ayuntamiento», argumentó. Por otro lado, Laura García manifestó el mal estado de las instalaciones municipales de este servicio y acusó de «dejadez» a la Saldaña, anterior responsable del área. En este sentido García entendió la solicitud de los padres y madres «pero informarles que es necesario garantizar la seguridad de los niños» y expuso con fotografías el estado de dos tronas «rotas y se han cambiado porque eran un peligro para los niños», las chichoneras «sin espuma amortiguadora y carcomidas por la humedad», una taza de un váter con desperfectos y sin sellar, que «tuvieron que reparar los empleados municipales», «una cisterna que no funciona y se usaban cubos de agua» y pidió a los socialista a «no malmeter a los padre contra el Ayuntamiento y les recuerdo que ustedes nos prohibieron la entrada cuando estaban en el Consistorio» y finalizó matizando que «algunos de estos problemas están ya solucionados».

Por su parte, el alcalde de Lumbrales, Carlos Pedraz, mostró su contrariedad ante la pregunta de quién realizó el escrito: «No me parece de recibo, entiendo que a nivel jerárquico quien tiene que asumir todas las responsabilidades es el alcalde y eso hago». Pedraz explicó que «nadie del Ayuntamiento se levantó un día y puso ese cuestionario» y que su función es meramente de seguimiento «como se hacen en los programas autonómicos y provinciales para hacer un estudio de los mismos y en ningún momento es un modelo de criba». Sobre las acusaciones de racismo, Carlos Pedraz dijo que es «una barbaridad» y señalo al diputado Fernando Rubio «que se ha pasado tres pueblos y habrá medidas legales por parte de mi persona». El primer edil volvió a pedir disculpas de manera pública y argumentó que «no ha habido ningún motivo de discriminación y todas las personas que han pedido plaza en la guardería están dentro, además 7 de los 14 niños son extranjeros y estamos encantados de recibir a cualquier persona y de cualquier nacionalidad que Viena al pueblo a trabajar y a ayudar a mantener los servicios que tenemos» y concluyó su intervención con un mensaje directo a la oposición: «Ustedes no saben hacer política y no han sabido hacerla nunca». El turno acabó con las palabras del alcalde a pesar de la insistencia de la edil Raquel Saldaña en volver a intervenir señalando a Pedraz «si me tiene miedo» , a lo que el regidor municipal recordó que el funcionamiento del turno de intervenciones, sin réplica, en este apartado.

Otros asuntos

El pleno contenía diversos puntos en el orden del día como la aprobación de varias actas de sesiones anteriores, como las extraordinarias para el proceso de elección del nuevo regidor municipal. Salía adelante también un Plan Económico Financiero por incumplimiento Regla de Gasto y Estabilidad Presupuestaria, derivado de la Liquidación del Presupuesto 2024, aunque sin ninguna propuesta concreta, así como la adjudicación, a través de un contrato menor, los servicios de gestión de la residencia municipal de la tercera edad del municipio a la empresa que propuso la oferta económica más ventajosa. Y también se aprobaban dos puntos relativos a la piscina municipal como eran la ordenanza reguladora del uso de la misma y de las tasas por la utilización de la instalación.

El PSOE presentó una moción para solicitar la publicación de los plenos realizados y de las ordenanzas en los apartados correspondientes de transparencia. La moción fue defendida por Saldaña que pedía la publicación de los plenos realizados desde el año 2018, último de la legislatura anterior en que gobernó el PP, hasta la fecha actual. Por parte del equipo de Gobierno se propuso la publicación de las sesiones plenarias «a partir de esta» y acusaron a los socialistas de demagogia ya que durante el mandato entre 2019 y 2023 del PSOE, «ustedes no lo han hecho», a lo que la socialista respondió que lo solicitaron «y no nos hicieron caso porque había mucho trabajo». A este respecto, Carlos Pedraz mostró sus sorpresa «de que en el Ayuntamiento no se haga caso a lo que se dice el alcalde, aunque no pongo en tela de juicio su palabra».

