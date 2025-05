El alcalde de Lumbrales aclara la polémica de la guardería: «No es que seamos racistas, al contrario; estamos encantados»

S. Dorado Lumbrales Jueves, 29 de mayo 2025, 13:17 Comenta Compartir

El alcalde de Lumbrales, Carlos Pedraz, del Partido Popular, ha respondido a las acusaciones de racismo y xenofobia vertidas por el PSOE en relación a una serie de solicitudes para ingresar en el programa 'Crecemos' de la guardería municipal, tras las cuales se hizo entrega a unas madres inmigrantes de un nuevo formulario en el que se les pedía marcar si pertenecían a determinados colectivos, entre otros aspectos, y en cuyas casillas aparecía la opción «inmigrantes».

«En primer lugar, tengo que asumir la responsabilidad y pedir disculpas, pese a ser una tabla que no tiene ningún tipo de validez que suponga ningún criterio para la entrada», manifiesta el alcalde de la localidad, quien además incide en que el Ayuntamiento no solo no es racista, «sino que estamos encantados de contar con extranjeros en el pueblo, gracias a los cuales se mantienen los servicios». Recuerda así que los únicos criterios de entrada son los marcados por el mismo programa Crecemos, y que este nuevo formulario solo tenía como objetivo «recopilar la dispersión de la guardería, a modo de estadística a nivel interno».

Sin embargo, y debido a la polémica y molestias que ha suscitado, asegura que se retirará este nuevo formulario. El Ayuntamiento insiste en que nunca ha habido actitudes racistas. «Por suerte, de hecho, una de cada tres personas de la guardería es extranjera», puntualiza. Además, asegura que no se rechazó la plaza a las primeras madres, ya que el segundo formulario se rellenó inmediatamente al día siguiente, siendo este el válido, al haberse incorporado cambios, y se las admitió. «Se trata de un error, se asume y se retirará este cuadro del formulario, cuyo único fin era realizar un estudio», asegura.

«Es una vergüenza que el PSOE utilice a los niños para hacer política», señala por su parte la concejal Laura García, quien explica que actualmente hay ocupadas 14 de las 15 plazas de la guardería, y que les consta la solicitud de la tercera madre que se mencionaba. «De lo que se debería hablar es del mal estado en el que estaba la guardería cuando llegamos, un estado deplorable«, añade.