Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una panorámica del paraje de la Peña Negra. ARCHIVO

El privilegiado rincón salmantino que regala unas vistas de ensueño en cualquier momento del año

Con sus casi 1.600 de altura, la peña Negra es una atalaya privilegiada

La Gaceta

Jueves, 2 de octubre 2025, 17:27

Comenta

La peña Negra es una de las cumbres más populares y accesibles de la Sierra de Béjar. Con sus casi 1.600 de altura, es una atalaya privilegiada que regala una excelentes vistas de las sierras de Béjar y Candelario, del embalse de Navamuño y del norte de la provincia de Cáceres y su Valle del Ambroz.

Lo más habitual para ascender a la peña Negra es dejar el vehículo en el albergue de Llano Alto y comenzar desde allí una subida de unos cinco kilómetros. Prácticamente a mitad de camino hay que hacer una parada obligatoria en otros de esos lugares simbólicos para los bejaranos, la peña de la Cruz.

Todos los años es tradición, al acercarse la primavera, subir a ella en la romería que organiza la cofradía de la Santa Vera Cruz, que viene celebrándose desde el siglo XIII y con la que al parecer se rememora la reconquista de la ciudad por Alfonso VIII. En este punto también se localiza un refugio con bar.

La peña de la Cruz ofrece unas bonitas vistas de la ciudad de Béjar. Cualquier momento es bueno para hacer esta ruta. En otoño con los colores propios de esta época del año. En primavera y verano por la frondosidad de los robles y castaños que abrigan Candelario. Y en invierno porque tendremos la vista de las sierras de Béjar y Candelario completamente cubiertas de nieve.

Sin duda estamos ante una de las mejores atalayas de la provincia de Salamanca y una ruta que, más allá del desnivel, no ofrece ninguna dificultad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La puja mínima por un mítico y céntrico hotel de Salamanca con 58 años de historia: 2,8 M&euro;
  2. 2 El conductor que arrolló mortalmente a Elena Rodríguez en Comuneros, condenado a un año de prisión y retirada del carné
  3. 3 Llamativo incendio en Béjar a primera hora en una zona de difícil acceso
  4. 4 Fallece a los 89 años Luciano Salvador Ullán, exmagistrado decano y figura clave en la Justicia salmantina
  5. 5 Problemas para acceder a varios colegios de Salamanca por tener pegamento en las cerraduras
  6. 6 ¡Aquí no queremos motos, a tomar por c***!»: la bronca que llevó al banquillo a dos vecinos de Alba de Tormes
  7. 7 «El precio del vacuno para el ganadero está bien pero luego no es como parece»
  8. 8 Investigado un vecino por colocar un cable y provocar lesiones en el cuello a un motorista en Anaya de Alba
  9. 9 Un choque entre dos camiones obliga a cortar la N-620 a la altura de Robliza de Cojos
  10. 10 El Salamanca UDS ya conoce su sanción por los incidentes ocurridos en el partido contra la UD Ourense

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El privilegiado rincón salmantino que regala unas vistas de ensueño en cualquier momento del año

El privilegiado rincón salmantino que regala unas vistas de ensueño en cualquier momento del año