El privilegiado rincón salmantino que regala unas vistas de ensueño en cualquier momento del año

La peña Negra es una de las cumbres más populares y accesibles de la Sierra de Béjar. Con sus casi 1.600 de altura, es una atalaya privilegiada que regala una excelentes vistas de las sierras de Béjar y Candelario, del embalse de Navamuño y del norte de la provincia de Cáceres y su Valle del Ambroz.

Lo más habitual para ascender a la peña Negra es dejar el vehículo en el albergue de Llano Alto y comenzar desde allí una subida de unos cinco kilómetros. Prácticamente a mitad de camino hay que hacer una parada obligatoria en otros de esos lugares simbólicos para los bejaranos, la peña de la Cruz.

Todos los años es tradición, al acercarse la primavera, subir a ella en la romería que organiza la cofradía de la Santa Vera Cruz, que viene celebrándose desde el siglo XIII y con la que al parecer se rememora la reconquista de la ciudad por Alfonso VIII. En este punto también se localiza un refugio con bar.

La peña de la Cruz ofrece unas bonitas vistas de la ciudad de Béjar. Cualquier momento es bueno para hacer esta ruta. En otoño con los colores propios de esta época del año. En primavera y verano por la frondosidad de los robles y castaños que abrigan Candelario. Y en invierno porque tendremos la vista de las sierras de Béjar y Candelario completamente cubiertas de nieve.

Sin duda estamos ante una de las mejores atalayas de la provincia de Salamanca y una ruta que, más allá del desnivel, no ofrece ninguna dificultad.