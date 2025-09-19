Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Convento de las Carmelitas Descalzas de Peñranda. ARCHIVO
TESOROS DE SALAMANCA

El tesoro único y desconocido en la provincia considerado como el más importante de Castilla y León

El convento de las Carmelitas Descalzas de Peñaranda posee la colección de arte napolitano del siglo XVII más destacada de la Región

La Gaceta

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:02

Peñaranda de Bracamonte, Conjunto Histórico-Artístico, destaca por sus plazas unidas entre sí y porticadas. Agustín Martínez Soler, Constitución y España conforman el corazón de la localidad y también la razón de ser de su conjunto histórico artístico.

Todas ellas han sufrido cambios y remodelaciones a lo largo de los años, pero no han perdido ese papel de punto de encuentro para los peñarandinos o escenario de los grandes acontecimientos sociales. Pero al margen de sus plazas, Peñaranda posee un tesoro único y todavía muy desconocido en la propia provincia de Salamanca. Se trata del convento de las Carmelitas Descalzas.

Solo por su magnífica pinacoteca, con la colección de arte napolitano del siglo XVII más importante de Castilla y León, ya merece la pena la visita. Pero hay más. La capilla de Nuestra Señora de Loreto acoge una rica colección de bronces, el espléndido calvario conocido como el Oratorio del Conde y las urnas con reliquias de santos que se conservan en el convento.

Fue el conde Gaspar de Bracamonte el artífice de semejantes tesoros, ya que ocupó el cargo de virrey de Nápoles durante seis años. Hasta su muerte, tanto él como su mujer no dudarán en enriquecer la colección artística del monasterio importando un gran número de obras procedentes de Italia. Es así como llegan a Peñaranda obras señeras de la pintura barroca italiana de la escuela veneciana, boloñesa, romana o florentina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Manzanares ya tiene sustituto en La Glorieta
  2. 2 30 casos en todo el país y dos en Salamanca: Lucas, el niño con déficit de merosina
  3. 3 Las cabañuelas ya tienen su predicción para un 2026 marcado por la nieve: «Año bellotero...»
  4. 4 Así es una familia típica salmantina según la IA: ¿Te representa?
  5. 5 El aeropuerto de Matacán será reformado con el último plan de inversiones de Aena
  6. 6 «Vamos a por los 106»
  7. 7 Morante no falla a su plaza de La Glorieta y regresa en Salamanca
  8. 8 Gran movilización por un incendio declarado en una vivienda de la calle del Jerte de Béjar
  9. 9 La nueva estafa que circula por redes sociales y en la que debes evitar pinchar: «Se me ha mojado...»
  10. 10 Se enfrenta a dos años de cárcel por arrancar un diente a un menor en las fiestas de Vistahermosa

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El tesoro único y desconocido en la provincia considerado como el más importante de Castilla y León

El tesoro único y desconocido en la provincia considerado como el más importante de Castilla y León