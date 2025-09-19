El tesoro único y desconocido en la provincia considerado como el más importante de Castilla y León

La Gaceta Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:02 Comenta Compartir

Peñaranda de Bracamonte, Conjunto Histórico-Artístico, destaca por sus plazas unidas entre sí y porticadas. Agustín Martínez Soler, Constitución y España conforman el corazón de la localidad y también la razón de ser de su conjunto histórico artístico.

Todas ellas han sufrido cambios y remodelaciones a lo largo de los años, pero no han perdido ese papel de punto de encuentro para los peñarandinos o escenario de los grandes acontecimientos sociales. Pero al margen de sus plazas, Peñaranda posee un tesoro único y todavía muy desconocido en la propia provincia de Salamanca. Se trata del convento de las Carmelitas Descalzas.

Solo por su magnífica pinacoteca, con la colección de arte napolitano del siglo XVII más importante de Castilla y León, ya merece la pena la visita. Pero hay más. La capilla de Nuestra Señora de Loreto acoge una rica colección de bronces, el espléndido calvario conocido como el Oratorio del Conde y las urnas con reliquias de santos que se conservan en el convento.

Fue el conde Gaspar de Bracamonte el artífice de semejantes tesoros, ya que ocupó el cargo de virrey de Nápoles durante seis años. Hasta su muerte, tanto él como su mujer no dudarán en enriquecer la colección artística del monasterio importando un gran número de obras procedentes de Italia. Es así como llegan a Peñaranda obras señeras de la pintura barroca italiana de la escuela veneciana, boloñesa, romana o florentina.