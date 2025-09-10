El pueblo que presume de ser especial gracias a su secreto mejor guardado: las 'huertitas'

La Gaceta Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:20 Comenta Compartir

Uniforme arquitectura típica con viviendas de tres alturas levantadas en tramoneras y piedras. Abrigada por un frondoso bosque. Calles empedradas. Hasta aquí hablamos de las características comunes de las localidades de la Sierra de Francia salmantina. Pero Villanueva del Conde goza además de unas peculiaridades propias que la hacen más especial si cabe. Por un lado su plaza porticada, un ejemplar único, pero por otro, las llamadas 'huertitas'.

Lo normal es que el lugar donde se cultivan las cebollas, los calabacines, las berzas o los ajos se ubique en el extrarradio de los pueblos. Eso sucede en el 99% de los casos. Sin embargo, Villanueva del Conde es especial. Las huertas están en el mismísimo centro. En el corazón de la villa.

Salvo que nos adentremos en ellas, será algo que pase desapercibido. Eso sí, con la ayuda de Google Maps lo podremos apreciar perfectamente. Una especie de gran patio verde abrigado por una amalgama de casas. Como si fuera el secreto mejor guardado de Villanueva del Conde.

La otrora despensa de los villacondinos, protegida y resguardada de los malos vientos. Para acceder a las 'huertitas' es suficiente con adentrarnos por cualquiera de las estrechas callejas o pasadizos techados que se abren entre vivienda y vivienda. Villanueva del Conde es además punto de paso de interesantes rutas de senderismo, como la del Camino de los Prodigios, una de las más bellas de la Sierra.