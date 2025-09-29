El pueblo fantasma a un paso de Salamanca al que los Reyes Católicos cambiaron el nombre El municipio fue catalogado como «zona inundable», aunque nunca ha llegado a cubrirse de agua

Desgraciadamente, la despoblación que afecta a zonas rurales deja cada año varios pueblos abandonados, que ya rondan los 3.000 en España, denominados popularmente como «pueblos fantasma».

Este es el caso de un pueblo extremeño al que llegaremos siguiendo la conocida autovía de la Plata. Por ella llegaremos a Zarza de Granadilla, un municipio perteneciente a la provincia de Cáceres que se sitúa entre los valles del río Ambroz y Alagón. Desde allí tomaremos el desvío que nos lleva a Granadilla.

Tal y como se ha podido recoger en documentos oficiales, se trata de una villa que perteneció a los árabes hasta la conquista de Granada, cuando los Reyes Católicos otorgaron al pueblo el nombre de Granadilla para evitar confusiones, pues sus anteriores propietarios lo denominaron Granada. Hasta el siglo XIX, su nuevo nombre no alcanzó popularidad.

A principios del siglo XX, Granadilla quedó completamente despoblado al transformarse en zona inundable con la construcción del embalse de Gabriel y Galán, que finalmente no afectó al municipio, aunque aún mantiene esa catalogación. Desde la segunda mitad del siglo pasado, el pueblo fue ocupado por el Estado y forma parte del municipio cacereño Zarza de Granadilla.

Se trata de una villa de claro carácter militar y defensivo, como podemos ver en las murallas almohades y su imponente castillo medieval, construido en el siglo XV por orden de don García Álvarez de Toledo, primer Duque de Alba. Por su parte, la muralla es la primera construcción defensiva del pueblo que rodea por completo, dado que su origen se remonta al siglo XII a manos almohades.

Entre sus monumentos, merece una mención especial la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida sobre el punto más elevado de Zarza de Granadilla. A su cargo se encuentra la ermita del Cristo de la Misericordia, que goza de una gran devoción por parte de sus paisanos.

El difícil acceso al pueblo, al que únicamente se puede llegar por una carretera desde Zarza de Granadilla, no ha impedido la visita de turistas interesados en conocer la villa que fue declarada Conjunto histórico-artístico en 1980 e incluida en el Programa de Recuperación de Pueblos en 1984.