El PP insta al Gobierno a ampliar el cuartel de la Guardia Civil de Santa Marta de Tormes Los alcaldes aseguran que «se ha quedado pequeño» y también reclaman las 24 viviendas previstas como casa cuartel

Los asistentes a la presentación a la moción que el Grupo Popular llevará a los municipios para reclamar la ampliación del cuartel de la Guardia Civil en Santa Marta de Tormes.

Santa Marta de Tormes Martes, 21 de octubre 2025, 20:08

La ampliación de las instalaciones del cuartel de la Guardia Civil en Santa Marta de Tormes, puesto que sus instalaciones administrativas se han quedado pequeñas, y la construcción de las 24 viviendas previstas en el proyecto del mismo para alojar a los agentes que trabajan en el mismo y sus familias, serán los dos ejes principales de la moción que presentara el Grupo Popular en un total de 14 de los 20 municipios que se atienden desde este puesto de mando de la Benemérita.

Los propios agentes han trasladado la necesidad de ampliar las dependencias actuales que resultan insuficientes para albergar al personal y los servicios que se prestan desde allí. Aunque el cuartel se inauguró en el 2023, en apenas dos años se ha podido constatar la urgencia de contar con espacios adecuados para que la Guardia Civil desempeñe sus funciones de manera eficiente y segura.

A la moción se han sumado la mayor parte de los municipios a los que se presta servicio desde el puesto principal de Santa Marta y, con su respaldo, reflejan que es una demanda compartida y necesaria para garantizar el servicio y la atención a una población aproximada de 50.000 personas.

El Grupo Popular ha reiterado al Ministerio del Interior la necesidad de finalizar el proyecto inicial que incluye la construcción de 24 viviendas para facilitar alojamiento a los agentes destinados al municipio. Una fase del proyecto a la que el propio ministro Fernando Grande-Marlaska «se comprometió durante a su visita a Santa Marta para inaugurar el nuevo cuartel, y que continúa sin fecha de inicio y sin ningún tipo de respuesta por parte del Gobierno», puntualizó el secretario general del PP en Salamanca y alcalde de Santa Marta, David Mingo, «desde 2023, cuando pedimos las viviendas no hay avances, ni acción alguna del Gobierno de España para desarrollarlas cuando sí estaban en el proyecto inicial. Nos parece que el ministro Marlaska no está cumpliendo con la palabra que dio aquí. Las prioridades del Ministerio parecen haber cambiado».

Mingo también apuntó que, «la ampliación de las instalaciones administrativas es una demanda compartida por los responsables municipales y por los propios agentes, que consideran imprescindible contar con los recursos necesarios para garantizar la seguridad y la atención a la población».

Esta ampliación se podría realizar, «donde ellos quieran, bien en la planta baja, o incluso haciendo otro nuevo edificio. Se ha quedado pequeño para albergar a una compañía de agentes y el puesto principal», recalcó David Mingo.

Un edificio de 3,1 M€ estrenado hace 24 meses tras 15 años de espera

El actual cuartel de la Guardia Civil de Santa Marta es un edificio que se estrenó hace 24 meses, concretamente en octubre de 2023, tras unas obras que se prolongaron mas de 16 meses, con la presencia del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La ejecución del mismo, que comenzó a principio de 2022, contó con una inversión pública de 3,1 millones de euros. El nuevo edificio, que cuenta con tres plantas y una bajo rasante, ocupa una superficie construida de 863 metros cuadrados. La planta sótano incluye un aparcamiento para 21 vehículos, archivo y almacén general.

En la parte baja del nuevo cuartel están la zona de atención al público, las oficinas o los calabozos, mientras que en el primer piso se ha diseñado el reparto del espacio para acoger despachos y las dependencias de servicio. La segunda planta se ha reservado para albergar dos viviendas.

Las peticiones del Consistorio transtormesino para que se construyera el nuevo cuartel de Santa Marta de Tormes, estrenado en 2023, arrancaron 15 años antes y por parte del Ayuntamiento se cedió la parcela para que albergase la nueva construcción en 2009. El nuevo cuartel no ocupó la totalidad de la parcela, con lo que todavía queda espacio disponible.

El actual cuartel de la Guardia Civil en Santa Marta de Tormes

Desde el estreno del nuevo edificio en 2023 por parte del Consistorio de Santa Marta de Tormes se ha reivindicado con firmeza e incluso instado en mociones aprobadas en sesión plenaria, que se construya un segundo edificio destinado a casa cuartel con más de una veintena de viviendas, puesto que se dejó libre una zona de la parcela donde se contempla la posibilidad de construir viviendas en una segunda fase de actuación

50.000 vecinos atendidos y casi 60 efectivos

Desde el actual cuartel del municipio trastormesino se atiende a un total de casi 50.000 personas repartidas entre una veintena de municipios, tanto del alfoz como cercanos a Santa Marta de Tormes. El cuartel tiene asignados al servicio a un total de 57 efectivos. Además de Santa Marta de Tormes presentarán la moción: Calvarrasa de Abajo, Aldealengua, Aldeatejada, Arapiles, Machacón, El Pino de Tormes, Pelabravo, Castellanos de Moriscos, Cabrerizos, Moriscos, Villamayor de Armuña, Carbajosa de la Sagrada, Doñinos de Salamanca y Parada de Arriba.