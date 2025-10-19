Un paseo entre la naturaleza y la poesía en Juzbado

Los dos murales más grandes de Juzbado dan la bienvenida al municipio desde el camino Viejo de los Baños.

A orillas del río Tormes, en plena comarca de Ledesma, se alza Juzbado, un pequeño municipio que ha sabido conjugar su privilegiado entorno natural con una intensa vida cultural y comunitaria. Con poco más de 190 habitantes, esta localidad salmantina se ha convertido en un destino ideal para quienes buscan desconectar del ritmo urbano y reencontrarse con la naturaleza, el arte y la convivencia vecinal.

Rodeado de dehesas, montes y formaciones graníticas, Juzbado invita a caminar sin prisa y a descubrir la naturaleza. Sus rutas, fáciles y bien señalizadas, son perfectas para recorrer en familia o con amigos, disfrutar del paisaje y descubrir rincones llenos de encanto.

Entre los itinerarios más destacados figura el Camino Viejo de los Baños, antigua senda que une el pueblo con el balneario de los Baños de Ledesma. El recorrido atraviesa paisajes de ribera y campos ondulados, con vistas privilegiadas sobre un Tormes poco conocido. El rumor del agua y el vuelo de las aves acompañan un trayecto que resume la esencia del entorno.

Otra propuesta es el Camino de Santa Lucía, que parte desde la Peña del Castillo —mirador natural sobre el valle y sede del Centro de Interpretación del Museo de la Falla— y desciende hacia la ribera. El sendero enlaza con el vecino Almenara de Tormes y la Fundación Tormes-EB, donde se puede disfrutar del itinerario circular Arte Emboscado, especialmente atractivo en primavera y otoño, cuando los tonos ocres y dorados tiñen el paisaje.

En el entorno del casco urbano, Juzbado cuenta con sendas locales como la Senda de los Bruños o el recorrido Juzbado Camina, una original propuesta saludable que indica las calorías consumidas por kilómetro. Según fuentes municipales, pronto se estrenará un nuevo itinerario que recorrerá el histórico camino de la Cañada Real, conectando Juzbado con San Pelayo de Guareña y Ledesma.

A estas rutas se suman atractivos que refuerzan el carácter acogedor del pueblo. Destaca su columpio gigante con vistas al Tormes, uno de los miradores más fotogénicos de la provincia, y sus dos museos —el de la Falla y el Botánico—, que acercan al visitante a la geología y biodiversidad del entorno. La oferta se completa con espacios de convivencia como el bar restaurante El Toral, gestionado por Lourdes García Pacheco, referente de la gastronomía local y del encuentro vecinal.

Quizá el mayor encanto de Juzbado se halle en sus calles. Pasear por ellas es recorrer un museo al aire libre: más de medio centenar de placas poéticas decoran las fachadas, convirtiendo cada esquina en un verso compartido. A ello se suman una decena de murales de gran formato, obras de artistas contemporáneos que han transformado el pueblo en un referente nacional de arte público. Este diálogo entre palabra y pintura ha puesto a Juzbado en el mapa de las iniciativas culturales rurales más innovadoras del país.

Juzbado es, en definitiva, un lugar para caminar y quedarse. Un espacio donde naturaleza y cultura se abrazan. Entre poemas grabados en bronce, rutas que serpentean entre dehesas y el rumor constante del Tormes, este pequeño pueblo salmantino demuestra que los lugares más discretos también pueden ofrecer grandes experiencias.