20 nuevas viviendas de protección oficial en Villoria

Si el Ayuntamiento de Villoria fue pionero hace unos años en ofrecer solución a los problemas del agua con la instalación de una planta de ósmosis inversa, ahora vuelve a ser pionero con la puesta en marcha de un proyecto, en este caso enfocado a la prestación de servicios a las personas mayores. En unos días el Ayuntamiento aprobará la licitación de la primera fase del centro multiservicios. El actual equipo de gobierno podrá activar dos de las tres fases que harán posible este ambicioso proyecto enfocado a satisfacer necesidades de las personas mayores. «Será muy importante y necesario para mejorar el bienestar de las personas, sobre todo los mayores, que podrán recibir servicios básicos como puede ser un catering para comer y actividades para que puedan pasar el día», detalla el alcalde, Alex González.

Villoria también destaca al llevar la delantera en un aspecto tan preocupante como la vivienda, ante la escasez que afecta a nivel general. En breve el Ayuntamiento firmará ante notario con el Somacyl los documentos necesarios para que comiencen la construcción de 20 viviendas de protección oficial. El Ayuntamiento ha cedido los terrenos y se encargará de hacer la calle. Además el Consistorio ha iniciado los trámites necesarios mediante la modificación de normas urbanísticas para la ampliación del casco urbano y que haya más terreno disponible para la construcción de viviendas, necesario en atención a la demanda existente.

«Villoria es un pueblo en constante progreso, seguimos trabajando para poder ofrecer la mejor calidad de vida a todas las personas que puedan elegir Villoria como lugar de residencia y para crear una familia», indica el alcalde.

Además de estos grandes proyectos, la localidad de Villoria cuenta con una variada agenda de actividades durante el año. Desde el Ayuntamiento mantienen al día las instalaciones municipales, la prestación de servicios y el cuidado de las vías y espacios públicos».