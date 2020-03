No todo es coronavirus. No todo es la crítica situación que estamos viviendo y de la que no se libra absolutamente nadie. Como si fuera un regalo del destino, la nieve ha aparecido este lunes en Salamanca cuando ya nadie lo esperaba. Cuando el invierno se está despidiendo para dar la bienvenida a la primavera, la provincia se ha teñido de blanco. Especialmente copiosa ha sido en las sierras de Francia y Béjar como así lo atestiguan estas imágenes.