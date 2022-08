“No me dio tiempo a ver nada”. El testimonio del salmantino que asegura haber sufrido un pinchazo

Tiene el remordimiento de no haberse girado, pero en ese momento lo único que se le pasó por la cabeza fue agarrar a su pareja y salir corriendo con ella. “No te da tiempo a mirar a nada porque hay mucha gente, gente moviéndose y puede ser cualquier persona”, explica.

Sin rostros, ni tan siquiera sospechosos, el joven deja muy claro que no había ningún motivo más allá que el de querer hacer daño de forma gratuita porque no tenía problemas con nadie. “Estábamos de fiesta y sin problemas. No habíamos tenido jaleos ni problemas con nadie”, recalca para dejar claro que no fue víctima de una represalia.

Fue muy rápido, dice, pero tiene claro que no era una navaja o algún otro objeto punzante. “No, ahí no tengo dudas. Es un pinchacín, como si fuera un aguijón”.

Lo primero que hizo fue avisar a la Guardia Civil y después acudir al Hospital de Béjar para someterse al protocolo establecido en estos casos, pero asegura que los sanitarios del Virgen del Castañar no le hicieron “ni caso”. “Me dijeron que eso no podía ser y se negaron a hacerme las pruebas”, pese a que fue en esos momentos cuando empezó a sentir un fuerte mareo que él compara con “una borrachera brutal”, pero que defiende que no era tal.

De hecho, en la denuncia policial destaca que nada más llegar a casa, en torno a las 7:00 de la mañana, se durmió muy rápidamente a pesar de la tensión vivida a lo largo de la noche, lo que reafirma sus sospechas de que, en efecto, ha sido víctima de algo más que un pinchazo inocuo en la espalda.

Inicialmente hizo caso de la opinión de las Urgencias de Béjar, pero dos días después, alentado por los consejos de su entorno, decidió acudir al Hospital de Salamanca para que le realizaran pruebas que puedan descartar si el pinchazo, además de un enorme susto, pudiera haberle transmitido algún tipo de enfermedad.