Naturaleza accesible para reconectar contigo mismo

EÑE Salamanca Sábado, 18 de octubre 2025, 05:30 Compartir

Altair Dirección Carretera de Béjar-Fuentebuena, kilómetro 14, 37793, Fuentebuena

Teléfono de contacto 923423554

Página web www.altairturismorural.com

En el corazón de la Sierra de Béjar se encuentra Altair, un espacio único que invita a detener el tiempo y reconectar con lo esencial. Rodeado de frondosos bosques y majestuosas montañas, este complejo rural combina la tranquilidad más pura de la naturaleza con la comodidad de unas instalaciones modernas, sostenibles y accesibles para todas las personas.

En este sentido, Altair es mucho más que un simple alojamiento rural: es una experiencia sensorial y emocional, pensada para quienes buscan bienestar, descanso y conexión auténtica. Sus siete casas rurales de cuatro estrellas, con capacidad total para 25 personas, ofrecen un entorno acogedor y cálido, ideal para disfrutar en familia, con amigos o en grupo.

La finca, de cinco hectáreas, cuenta con amplias zonas verdes, rincones naturales donde relajarse y un centro de hidroterapia accesible que invita a mimar cuerpo y mente. Además, el complejo está disponible para encuentros formativos, convivencias, talleres, celebraciones o eventos empresariales que deseen desarrollarse en un entorno natural, silencioso y armónico.

Comprometido con la accesibilidad universal, Altair ha sido diseñado para que cualquier persona pueda disfrutar de sus espacios sin barreras físicas ni sensoriales. Cada detalle refleja una clara apuesta por la inclusión, la innovación y el turismo responsable, tres pilares que definen la esencia de este proyecto pionero en la comarca.

Este otoño, la Sierra de Béjar se viste de tonos ocres, rojizos y dorados, ofreciendo el escenario perfecto para practicar senderismo, saborear la gastronomía local, respirar aire puro o, simplemente, dejarse llevar por la calma que emana del paisaje.

En Altair, cada estancia se convierte en una oportunidad para descansar, compartir y redescubrir el valor de la naturaleza. Por todo ello, el visitante puede disfrutar de paseos por senderos naturales, talleres de relajación y actividades al aire libre que favorecen la conexión con el entorno. Su equipo humano ofrece un trato cercano y personalizado, cuidando cada detalle para que la experiencia sea auténtica, acogedora y verdaderamente inolvidable.