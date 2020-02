Las quejas de los vecinos de Cabrerizos sobre los robos sucedidos en el último mes y las protestas de vecinos de Las Dunas por la reordenación del tráfico, han hecho que la alcaldesa, Lourdes Villoria, quiera tranquilizar a la población y evitar los enfrentamientos ciudadanos.

Respecto a los robos cometidos desde el pasado 14 de enero, la alcaldesa reconoce que han sido seis casos, por lo que ha mandado un escrito a la subdelegación del Gobierno solicitando mayor protección y vigilancia de la Guardia Civil, ya que insiste en que el Ayuntamiento no tiene competencia en seguridad. También han solicitado que “no se difundan noticias acerca del potencial económico de Cabrerizos” ya que atrae a los ladrones. La subdelegada del Gobierno, Encarnación Pérez, ha respondido al Consistorio asegurando que reforzarán la vigilancia por todo el pueblo. Además el Ayuntamiento apoya la concentración del domingo porque “también nos sentimos afectados”.

En cuanto al caso de Las Dunas, Villoria se mantiene firme en su postura: “La reordenación va a seguir igual y no se va a hacer ninguna modificación. Es ajena a las personas que viven en la urbanización y es con respecto a la calle F por la idiosincrasia que había del cruce de los coches de ida y vuelta”. Además, insiste en que ahora es de un solo sentido “para que no te encuentres a nadie de frente” y recuerda los cambios que se han efectuado en distintas vías del casco urbano “por la peligrosidad que vimos que había y no ha pasado nada”. Por ello, asegura: “A la larga siempre se nota que es un beneficio y los mismos vecinos de Las Dunas lo van a ver”.