Aunque los alcaldes afectados por las nuevas restricciones impuestas por la Junta en once municipios salamntinos se muestran comprensivos, no ocurre lo mismo con la hostelería y el comercio, que no ocultan su perplejidad y llegan a calificar esta decisión de “caza de brujas”. Otros, los más pequeños, apenas notarán las restricciones ya que los bares llevan cerrados varias serranas.

Son los establecimientos de hostelería los que salen peor parados por la decisión de la Junta. José Corredera Sánchez, propietario de un bar-restaurante en Ciudad Rodrigo, recalca la situación de incertidumbre. “Cada día es una medida nueva, nos vuelven locos, ya no sabes ni a qué hora tienes que cerrar, es un auténtico despropósito”. Además asegura que su sector paga las consecuencias de la pandemia: “ahora mismo me siento como un criminal”.