Los cruceros por el Duero regresan 14 meses después

El muelle de Vega Terrón es el punto clave desde el que parten jornadas de visita a Salamanca capital

Muy distinto es el día a día de las empresas que gestionan paseos en barco desde Aladeadávila y Vilvestre. Su principal fuente de ingresos proviene de los viajes organizados desde las agencias, así como de las excursiones escolares, cuya temporada finaliza precisamente en los meses estivales.

“Las agencias no están moviendo grupos, ni por asomo podemos decir que se recupere esto”, expone Elvira Pereña, dueña de la empresa que gestiona los trayectos en Aldeadávila.

Afirma que los jubilados se empiezan a mover, sobre todo al estar ya vacunados, pero que la demanda importante la constituyen los grupos, que se mueven generalmente en primavera y otoño. “Este verano será como el pasado, si no es peor”.

Desde Vilvestre confirman que los grupos grandes brillan por su ausencia, y aunque es posible reservar hasta veinte plazas, la mayoría de viajeros son parejas y familias.

En este caso, hasta las plazas se han limitado por una reducción de aforo de 20 viajeros, respecto a la capacidad total de 55 asientos; una cuestión que no preocupa a Elvira Pereña, ya que, aunque no ha impuesto límite, “de todas formas el barco no se llena tal y como están las cosas”.

La temida falta de fiestas veraniegas en los pueblos también podría afectar mucho a la marcha del negocio, y es que muchos clientes son habituales, ya que acuden cada año a los festejos de los pueblos de la zona y hacen su paseo fluvial.

“Clientes que tengo todos los años no vinieron el año pasado”, recuerda Elvira. Aunque en el mes de mayo, mucho antes que los cruceros internacionales, estos dos tipos de paseos fluviales por el Duero ya estaban abiertos al público, su demanda depende de factores muy distintos, y a los escasos desplazamientos de los propios salmantinos en caso de no haber fiestas, se une el fin de las temporadas fuertes que ya han pasado sin pena ni gloria por la pandemia.