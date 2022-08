La sierra salmantina, vigilada ‘24/7’ para evitar incendios

“La prioridad en ese momento era que el fuego no llegara al pueblo de Monsagro. En coordinación con personal de la Junta, nos marcaron diferentes zonas donde posicionarnos y vimos que no era suficiente. Tras pedir autorización se activó una segunda patrulla. Una se desplegó en la zona norte y otra en la zona sur de Monsagro, de manera que los dos flancos del fuego estaban controlados. Cualquier reactivación se comunicaba inmediatamente a la Junta y ya ellos decidían qué medios enviar. Nosotros de las tareas de extinción no nos ocupamos”, explica.

Pero una vez que el gran incendio fue extinguido, después de convertirse en el mayor incendio forestal del siglo en la provincia, la labor de los militares del Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11 no acabó. “También hemos trabajado en la zona de El Bodón y Guadramiro que aunque no se han registrado grandes fuegos este año son puntos donde, atendiendo a las estadísticas, es muy probable que haya incendios”, relata el Capitán López.