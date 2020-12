La gestión municipal de Vitigudino se encuentra bloqueada

“La cantidad de horas que los servicios técnicos tienen que dedicar a la preparación de documentación y atención a los procesos judiciales y recursos abiertos están consiguiendo bloquear el normal funcionamiento del Consistorio”, aseguró la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz Palacios.

En la actualidad, el Ayuntamiento de Vitigudino está inmerso en hasta ocho procesos judiciales en distintas etapas, lo que está provocando una ralentización de la gestión municipal que sería habitual debido a los informes y actuaciones derivados de los mismos.

Esta situación ha sido denunciada por el grupo municipal Socialista de Vitigudino, señalando que son una quincena los procedimientos judiciales abiertos, lo que ha llevado a la alcaldesa, Luisa de Paz, a señalar que “está bien que los concejales socialistas, ahora en la oposición se preocupen por las trabas que la judicialización del Ayuntamiento está provocando, pero no es menos cierto que tres de los procesos actualmente en curso son heredados de la mala gestión que ellos, el PSOE, realizaron durante la anterior legislatura”.

En este sentido, Luisa de Paz afirmó que “uno de los procedimientos se refiere a la querella existente contra el anterior alcalde, Germán Vicente, y su equipo de Gobierno por un presunto delito penal de prevaricación y falsedad en documento público en el nombramiento del agente de la Policía Local”.

Un nombramiento que para la actual alcaldesa de Vitigudino, “no tenía ningún sentido, no se podía realizar, en primer lugar porque Vitigudino no cuenta con Cuerpo de la Policía Local, no está aprobada ni creada la plaza de agente en la plantilla municipal y, por tanto, no se podía hacer”.

El segundo de los procesos, actualmente en resolución, se refiere a la reclamación de un trabajador municipal por las retribuciones que deberían figurar en su nómina y que “se venían consignando como si fuera funcionario cuando en realidad no lo es, lo que dio pie al recurso judicial”, señaló la alcaldesa.

Y, el tercero, es el referido a un juicio por daños personas sufridos por una persona en 2018, también en la anterior legislatura.

Finalmente, los procesos iniciados durante el mandato del actual equipo de Gobierno, “están relacionados todos ellos con el empeño de obstaculizar la labor municipal que desempeña desde que tomó posesión de su cargo, el portavoz de Ciudadanos, José Antonio Pérez Blanco”, señaló Luisa de Paz.

Desde que se inició la presente Legislatura, hace año y medio, el portavoz de la formación naranja ha presentado en sede judicial cinco recursos contencioso-administrativo, referidos al proyecto de acondicionamiento del camino de acceso al polígono agroalimentario, “consiguiendo un retraso importante en la ejecución de esta obra que mejorará la seguridad y los servicios”, aseguró Luisa de Paz.