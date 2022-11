La Fuente rinde homenaje a Isabel Muñoz, la médica muerta por la covid

El Consistorio de La Fuente de San Esteban ha convocado a los vecinos en un homenaje que tendrá lugar el viernes, 18 de noviembre, en recuerdo a la médica Isabel Muñoz Martín, que murió a los 59 años el 24 de marzo de 2020 en plena expansión de la covid, y con síntomas de coronavirus, a los dos días de decretarse el confinamiento domiciliario.

El primer acto será el descubrimiento de una placa en memoria de la sanitaria, en la calle hasta ahora denominada Afueras del Norte, y que a partir de ahora, tras un acuerdo en pleno municipal ordinario, llevará el nombre de la fallecida. Tras unas palabras del alcalde y contando con la presencia de otras autoridades, el municipio celebrará a continuación una misa funeral en la iglesia parroquial.

Isabel Muñoz, la que fuera médica de La Fuente de San Esteban, recibió el año pasado a título póstumo la Medalla de la Orden del Mérito Civil en el Palacio Real de Madrid. Este reconocimiento, que recogió su viudo, se enmarcó dentro del acto de homenaje a las víctimas de la pandemia que presidió el Rey Felipe VI.

Aunque desde la Junta no se confirmó en su día que la causa del fallecimiento estuviera relacionada con el coronavirus, la médico presentó síntomas coincidentes con la covid, lo que la llevó a ponerse en cuarentena.

No obstante, se la considera la primera médica fallecida en la provincia de Salamanca a causa de la pandemia. “Era una persona muy querida en La Fuente, cuando no estaba ella, por vacaciones o baja, la gente no preguntaba quién estaba, simplemente dejaba la consulta para cuando volviera”, destacaba en su momento el alcalde fuenteño, Manuel Rufino García, visiblemente conmocionado, al igual que la oposición y los vecinos y pacientes que la conocían de primera mano.

En el momento de su fallecimiento, Isabel Muñoz trabajaba como médico en el consultorio de la Fuente de San Esteban desde hacía varios años. Aunque era natural de Segovia, la sanitaria contaba con una larga trayectoria en la provincia salmantina habiendo trabajado también en los centros de salud de Cantalapiedra, Topas, Guijuelo y Fuenteguinaldo.