El día 1 de mayo, ahora se cumple un mes, reabrieron al tráfico rodado y peatonal los pasos fronterizos entre España y Portugal, un mes en el que los principales afectados aseguran que “se ha conseguido pasar de un 70% de pérdidas a estar en la actualidad casi con mismo volumen de negocio que en un año normal”.

Durante cuatro largos meses, los gobiernos de España y Portugal mantuvieron cerrados los pasos fronterizos existentes entre los dos países con la única excepción de la frontera entre Fuentes de Oñoro y Vilar Formoso y tan solo por causas justificadas.

Este cierre “provocó no solo importantísimas pérdidas económicas sino que además no sirvió para nada, porque la evolución de la pandemia tanto de un lado como del otro de La Raya, la evolución siguió su curso normal, no hubo menos contagios porque la frontera estuviera cerrada”, se quejan los empresarios oñorenses.

Ahora, cuando se cumple un mes del regreso de la libertad de circulación de personas entre países consagrada por la Unión Europea, los hosteleros tanto de Fuentes de Oñoro como de Vilar Formoso aseguran que “se está recuperan la actividad turística, alcanzando números que se podrían considerar prácticamente normales para esta época del año”.