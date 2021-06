“La vida de mi hijo corre peligro pero la única respuesta que he tenido hasta ahora es que no hay recursos”. Isidro García y Cristina Miranda son los padres de Adrián, un niño de Carbajosa de la Sagrada de 15 años y diagnosticado con TEA (Trastorno del Espectro Autista), que desde hace 21 días permanece ingresado en la planta de psiquiatría de Los Montalvos a la espera de una solución.

“Mi hijo ya no puede estar en casa porque allí no va a recibir la atención que necesita”, asegura su padre, desesperado por la falta de ayudas. “En estos últimos meses su estado ha empeorado y por eso el pasado 6 de abril nos pusimos en contacto con su médico de cabecera, que nos derivó a Servicios Sociales, donde tuvimos una entrevista dos días después. Desde entonces hemos entrado en un juego en el que Sanidad y Servicios Sociales no hacen más que pasarse la pelota y, aunque nos dicen que es un problema sociosanitario, no nos dan ninguna respuesta”.

La situación empeoró hace 21 días cuando el 112 tuvo que acudir en ayuda de Adrián para llevarle al hospital.

“Mi hijo está ahora mismo en tierra de nadie”, insiste Isidro desde la habitación que “comparte” con Adrián en Los Montalvo y donde agradece además la labor de los profesionales sanitarios. “Se están portando muy bien y son los primeros indignados por la situación que estamos viviendo, pero lo cierto es que estamos en un lugar que no es el adecuado para él y en una planta para adultos con problemas típicamente de adultos”.