La Alberca reduce un 95% la tasa de ocupación de terrazas hosteleras

“Todas las terrazas públicas se beneficiarán de esta reducción”, señala el alcalde de La Alberca, Miguel ángel Luengo. El Ayuntamiento ha anunciado la aprobación definitiva de la reducción de un 95% de la tasa de ocupación de terrazas de establecimientos hosteleros, una ayuda que, asegura, podría prolongarse de cara a 2021, a no ser que “las cosas cambien mucho en verano”.

Aunque hay catorce negocios con terraza en la localidad serrana, por ahora tan solo tres establecimientos con estas características han reactivado su actividad. “Ellos están esperando a que se abra la Comunidad Autónoma”, apunta el regidor de la villa.

Esta decisión a nivel local para apoyar a la hostelería en momentos tan difíciles representa 12.000 euros de ingresos para las arcas municipales de La Alberca. “Es la tasa que dejamos de ingresar, salvo ese 5% restante, que no se puede eliminar”.

A pesar de ser una de las más turísticas y emblemáticas, los hosteleros sostienen que no merece la pena abrir por ahora, ya que la mayoría de sus clientes se encuentran fuera de Castilla y León.

El anuncio publicado detalla la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas y sombrillas con finalidad lucrativa, cuya Disposición Transitoria la tasa correspondiente al 2020 queda reducida a un 5%, único porcentaje que se cobrará a los establecimientos.

“Este año no se ha aprobado todavía porque aún no se ha llevado a pleno, pero la idea es que de seguir así se apruebe y se vuelva a hacer, a no ser que haya un cambio muy grande en verano”. En ese caso, indica el regidor albercano, la reducción planteada sería de un 50% en lugar de un 95%.

Mientras tanto, comercios, bares y restaurantes depositan sus esperanzas en un levantamiento de cierre perimetral de cara a la Semana Santa, un periodo festivo en el que tendrían una oportunidad de remontar.

Quienes no disponen de terraza, —especialmente los restaurantes—, esperan la apertura de los interiores. Para los que disponen de este espacio al aire libre aún es pronto. “No compensa abrir solo para la gente de aquí”, recuerdan con pesar los propietarios.