La Alberca mantiene el cierre de su hostelería hasta marzo

La apertura perimetral de las provincias, que amplía la oferta turística, no ha supuesto aún un impacto positivo en localidades como la Alberca, donde la mayoría de los establecimientos de hostelería han optado por mantener el cierre hasta al menos el mes de marzo, en función de cómo avance la relajación de medidas. Tan solo dos terrazas había ayer disponibles en la localidad, y es que, aseguran los empresarios, “hasta que no abran las comunidades autónomas no hay mucho que hacer”.

El mal tiempo y el cierre de bares, que a su vez repercute en la actividad de los comercios, contribuyeron a un fin de semana como otro cualquiera durante la pandemia, sin gran animación.

“De momento seguimos cerrados hasta que nos dejen abrir los interiores, además vivimos del turismo y mientras no dejen circular por toda España solo abriremos para cubrir gastos, las ganancias aún quedan muy lejos”, señaló Inmaculada Martín, propietaria de un restaurante en el municipio serrano.