La Junta licita el tramo de carretera que una Macotera con Peñaranda

Jorge Holguera Illera Peñaranda de Bracamonte Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:43 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León ha sacado a licitación el tramo de carretera que une Peñaranda de Bracamonte con Macotera. La inversión estimada es de más de dos millones de euros en esta parte de una vía en la que quedará pendiente hasta que se aprueben los presupuestos el trazado que une Macotera con Santiago de la Puebla, Alaraz y el límite de la provincia de Ávila.

Asi lo ha dado a conocer este viernes el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, durante la presentación del proyecto de mejora de la carretera SA-105 que ha tenido lugar en la tercera planta del Centro de Desarrollo Sociocultural de Peñaranda de Bracamonte y donde se ha contado con la participación del Director General de Carreteras e Infraestructuras de Castilla y León, Jesús Félix Puerta, además de alcaldes y otras autoridades.

Se hará el saneo de blandones y cesiones localizadas. Se reforzará y renovará el firme de 10,1 kilómetros de carretera. Se llevará a cabo la capa de rodadura con mezcla bituminosa en caliente con polvo de caucho procedente de neumáticos fuera de uso.

Otra de las mejoras será la limpieza, perfilado y reconstrucción de arcenes, cunetas y bermas. Para ello se utilizarán zahorras recicladas en las bermas. Se procederá a la limpieza de las obras de drenaje transversal. Se repondrá el pavimento de la travesía de Peñaranda de Bracamonte. Se repondrán las marcas viales. Se instalarán barreras de seguridad en nuevos tramos.

El plazo de ejecución es de 18 meses y en estos momentos se está procediendo a las expropiaciones necesarias.

«Agradecer a la consejería que tenga a bien empezar con este proyecto lo antes posible», ha dicho la alcaldesa, Carmen Ávila, a la vez que junto al edil de Urbanismo, Antonio Poveda, se interesaron por las obras a su paso por la ciudad.

«En la prórroga presupuestaria este tramo si se va a licitar y el segundo, confiamos que también se pueda licitar y completar el conjunto de la actuación», ha indicado el consejero a la vez que ha calculado en cuatro millones de euros la inversión total prevista.

«Esto significa que la Junta de Castilla y León está comprometida con la mejora de la seguridad vial, la movilidad, mejora las infraestructuras en el territorio que contribuyen a fomentar y hacer real la cohesión territorial, la vertebración de nuestro territorio, y el derecho a la movilidad tiene que ver mucho con el estado de las infraestructuras, y esta carretera sin duda necesita una actuación y este es el plan de trabajo», ha explicado.