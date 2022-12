Isabel Coixet, directora de cine: ‘La Alberca ha cambiado poco y, si lo ha hecho, ha sido para mejor’

Hija de salmantina y catalán, Isabel Coixet revive en La Alberca los veranos que pasaba en Salamanca de pequeña en compañía de su abuela y sus tías.

¿Qué supone volver a La Alberca?

—Es algo realmente alucinante, porque me acuerdo del cerdo, de las ánimas, y aparentemente este pueblo ha cambiado muy poco y, si lo ha hecho, ha sido para bien.

¿Qué tiene esta villa serrana para elegirla para un rodaje?

—La Alberca tiene muchas cosas, es un pueblo ‘superbien’ conservado de los que no hay tantos ni en la provincia de Salamanca ni en otras partes de España; han conservado muy bien las tradiciones y la gente es muy abierta, es muy fácil rodar aquí.

¿Rodar en un pueblo es más fácil que en una gran ciudad?

—No sé, he tenido la oportunidad de rodar en todo el mundo y soy un persona que me adapto a lo que hay siempre. Cuando tengo que hablar en una escuela de cine, por ejemplo, esta es una de las cuestiones que trato: hay que adaptarse, al buen tiempo pero también a que se ponga a llover cuando tienes que ponerte a rodar, y no suspenderse, si no que te adaptas, así he rodado en Nueva York, Tokio, Vancouver o Caracas y siempre me adapto.

¿Cuánto se prolongará este rodaje en La Alberca?

—Tenemos previsto que después de esta sesión volveremos a La Alberca ya para la tradicional rifa del marrano, supongo que así terminaremos.

¿Qué quiere ofrecer con esta producción, con “Omnivore”?

—Esta propuesta quiere mostrar la relación entre los hombres y los animales, esta convivencia en el que este “Marrano de San Antón” es un gran ejemplo. Un animal que durante un año convive, va de casa en casa. Qué hay de humano en este animal y qué hay de animal en nosotros.

¿Cuándo se verá el resultado?

—Al menos habrá que esperar un año.