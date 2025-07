El Gobierno echa el cierre a las visitas al patio del Palacio de los Águila de Ciudad Rodrigo El Ministerio de Cultura no renueva el contrato con el servicio de seguridad que mantenía en este espacio y por tanto no será visitable

D. Sánchez Ciudad Rodrigo Jueves, 17 de julio 2025, 14:35 Comenta Compartir

Desde el pasado 15 de julio, el patio del Palacio de los Águila, en Ciudad Rodrigo, ha dejado de ser un espacio visitable de la localidad tras la decisión del Ministerio de Cultura de no renovar el contrato con el servicio de seguridad de este inmueble. Esta es una muestra más del desinterés que el Gobierno de España ha mostrado en los últimos años a este emblemático edificio, otrora fundamental en el aspecto cultural y patrimonial de Miróbriga.

«La semana pasada nos comentaron que se acababa la seguridad contratada y tienen la política de no renovarlos y por tanto, es una triste noticia que se pierda la posibilidad de ver el patio», señala el alcalde Marcos Iglesias que mantiene comunicación con la Fundación Fundos, gestora del palacio, para que este espacio albergue en el futuro el legado del dramaturgo Fernando Arrabal.

«Estamos en conversaciones para crear una fundación, se está trabajando con borradores encima de la mesa, se están definiendo las líneas de acción», comenta Iglesias con respecto a la creación de ese espacio en que el Consistorio trabaja de la mano de la Junta de Castilla y León y que el propio Arrabal desveló los contactos durante su visita en enero dentro de los actos del 125 aniversario del teatro que lleva su nombre.

El alcalde mirobrigense detalla que el ministerio «no ha estado muy colaborativo, no se ha ofrecido a nada transitorio y el Gobierno, a pesar de que lo hemos intentado, no ha estado abierto a una colaboración intermedia durante este tiempo para que el patio y el espacio pudiera ser visitable por aquellos que vienen».

Fuentes de Fundos señalan al respecto de la situación del Palacio de los Águila que «no ha experimentado cambios en los últimos días, dado que la Fundación mantiene su firme voluntad de dotar al edificio de un proyecto viable», mostrando su apoyo a la iniciativa de albergar las obras y legado de Arrabal.

Así mismo, inciden que se han desarrollado protocolos para custodia, mantenimiento y conservación preventiva, «al tiempo que se ha trasladado al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo la disponibilidad de uso para cuantos eventos y actividades culturales así lo requieran». Como ejemplo está que el patio fue uno de los escenarios de la Feria de Teatro del año pasado, sin embargo, no lo será en este 2025.

Un acuerdo incumplido

En el año 2000, la fundación Fundos y el Ministerio de Cultura acordaban la cesión durante 75 años del inmueble al Gobierno bajo varios compromisos adquiridos por el Ministerio de Cultura como la creación en el monumental palacio mirobrigense de una subsede del Museo Nacional de Escultura (con sede en Valladolid) así como la programación mantenida en el tiempo de exposiciones itinerantes y temporales de carácter nacional. Ninguna de estas premisas se cumplió y en octubre de 2022 Fundos denunció al ministerio por incumplimiento de contrato.

Anuncio sorpresa

A finales del mes de enero, Fernando Arrabal recibía en el teatro que lleva su nombre el Premio Castilla y León de las Letras que la Junta de Castilla y León. En ese acto, en un teatro lleno de público, el dramaturgo rompió todos los guiones previstos cuando anunció que el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la Junta estaban trabajando en crear una fundación para que su legado y obras estuviera en Miróbriga, concretamente en el Palacio de los Águila. «Es proyecto cultural de talante mundial, que colocará a Ciudad Rodrigo como el referente de la cultura en todo el mundo», dijo Arrabal.