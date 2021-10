Frenesí y prisas entre los ayuntamientos para contratar orquestas para el próximo año

Tras dos años de restricciones por la pandemia, en los que los programas de fiestas han prescindido de las tradicionales verbenas, el sector musical, y más concretamente el de las orquestas, parece volver a recuperar, no sin esfuerzo, la tónica de temporadas pasadas. Los brotes verdes comienzan a aflorar en un sector muy golpeado por los efectos de la covid y a medida que la pandemia se estabiliza son más los ayuntamientos que se lanzan a cerrar la contratación de orquestas para las fiestas de 2022. Salamanca no es una excepción. Todo lo contrario. El interés por volver a la normalidad y contar de nuevo con las orquestas como pieza destacada del programa festivo es creciente, hasta el punto de existir un “frenesí” y “ciertas prisas” por cerrar actuaciones, especialmente con orquestas de primer nivel. “Nadie quiere quedarse fuera de juego”, señalan varios representantes consultados por LA GACETA.

“El ritmo de contratación está siendo frenético”, subraya Víctor Antón, gerente de Gaias Eventos Musicales, una agencia que tiene a su cargo más de 60 orquestas gallegas. “Estamos cerrando unos veinte contratos al día”, apostilla. “Es cierto que existe bastante frenesí por cerrar contrataciones”, asegura Víctor López, representante y tour manager de la orquesta París de Noia, una de las más demandadas a nivel nacional. “Poco a poco se va animando el mercado y va cogiendo un poco de color”, matiza. También en Salamanca este ritmo es creciente. “La demanda es alta, aunque hasta después de Reyes no llegará el grueso de los contratos”, confirma David Rodríguez, de Universal Eventos, para quien el porcentaje de contratos ya cerrados para 2022 ronda el 15% del total. “Está claro que 2022 no va a ser un año de última hora; el que no corra se va a quedar sin poder contratar las buenas orquestas”, apostilla. Y en términos similares se expresa el presidente de la Asociación Española de Agencias y Profesionales del Espectáculo, Carlos de la Calle: “Hay alegría al contratar, pero también cautela”, concluye.