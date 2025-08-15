¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy viernes 15 de agosto? La Virgen de la Asunción copa todo el protagonismo

Numerosas personas disfrutan de la orquesta La Huella.

Aurelio Peña Viernes, 15 de agosto 2025, 07:37 Comenta Compartir

Las celebraciones en honor a la Virgen de la Asunción llevan hoy las procesiones, encierros, pregones y verbenas a casi cada rincón de la provincia de Salamanca... y de media España

La Alberca

09:30 h: Misa rezada.

12:15 h: Misa solemne

13:00 h: Procesión y ofertorio.

18:00 h: Santo Rosario cantado.

19:30 h: Festival folclórico.

23:30 h: «OKG» y Tributo a Estopa.

05:00 h: Montaje de plaza.

06:00 h: Charanga.

Aldeacipreste

20:00 h: Pregón por Mari Carmen.

Aldeadávila

22:30 h: Teatro de la Cía: Mejorconarte «La España Vacilada».

Aldearrubia

13:00 h: Misa y procesión.

14:00 h: Vermuth con aperitivo

17:30 h a 20:30 h: Parque acuático

19:00 h: Pelota mano.

21:00 h: Parrillada.

23:30 h: Entrega premios torneos.

00:00 h: «Electrolatino».

Almenara de Tormes

10:00 h: Hinchables.

12:30 h: Misa.

21:30 h: Caldereta.

23:30 h: «Rumba Stress» y DJ.

Babilafuente

8:00 h: Charanga «La Escala».

12:00 h: Santa Misa.

17:00 h: Pasacalles de agua.

23:00 h: Cortes, quiebros y saltos.

00:00 h: Orquesta «Anaconda».

Barbadillo

12:00 h: Santa Misa.

13:00 h: Charanga «Helmántica».

15:00 h: Paella.

16:15 h: Bingo.

17:30 h: Animación infantil.

20:00 h: Minibueyes.

23:45 h: Disco móvil «KMO».

Calzada de Valdunciel

14:30 h: Arroz a la zamorana.

20:00 h: Teatro Santa Elena.

El Campo de Peñaranda

11:30 h: Alborada con dulzaineros

12:30 h: Ofrenda floral.

13:00 h: Santa Misa.

18:00 h: Castillos hinchables.

23:00 h: Disco móvil «Bombastik».

Cantalapiedra

22:00 h: Proyección «Personajes históricos de la Villa».

Cantalpino

08:00 h: Alborada.

09:30 h: Encierro urbano.

13:00 h: Misa y procesión.

19:00 h: Festival taurino mixto.

23:59 h: Orquesta «La Invasión».

Cantaracillo

12:00 h: Santa Misa y procesión.

13:00 h: Vino de honor.

17:00 h: Parque infantil.

17:30 h: Mercadillo solidario.

19:30 h: Grupo «Reyes Galocha».

00:00 h: Macrodiscoteca

05:00 h: Dj «Iker González»

Carbajosa de la Sagrada

10:00 h: Juegos tradicionales.

12:30 h a 14:00 h y 18:00 h a 20:30 h: Hinchables.

18:00 h: Torneo beerpong

21:00 h: Campaña sensibilización drogodependencias «Punto Clave».

21:30 h: Triduo en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque y procesión.

22:00 h: Capea nocturna con suelta de vaquillas.

00:00 h: Orquesta «La Misión», luego, «DJ Víctor».

Fresno Alhándiga

15:00 h: Homenaje a Avelina Sánchez Santos.

19:00 h: Desfile de disfraces.

21:00 h: XI Concurso de disfraces.

23:00 h: Dj Koria.

La Fuente de San Esteban

12:00 h: Hinchables acuáticos.

22:00 h: «10 Cuerdas Pop».

22:30 h: Chirigota del Popete.

Fuentes de Oñoro

13:00 h: Misa y procesión.

18:00 h: Encierro a caballo.

19:30 h: Capea.

21:00 h: Cena.

00:30 h: Orquesta «SMS».

Guijuelo

12:00 h: Dianas con charanga.

12:30 h: Celebración eucarística.

18:30 h: Corrida de toros: Retirada de «El Capea.

22:30 h: Espectáculo cómico lírico: «Una noche de Zarzuela».

00:00 h: Orquesta «La Huella».

04:30 h: Fiesta con «Dj Mon» y «Dj Alberto Molines».

Lagunilla

05:00 h: Alborada en la iglesia.

12:00 h: Misa y procesión.

20:00 h: Copla Laura Cerdeño.

00:00 h: Orquesta «América S.L.», luego «DJ Oskar Medina».

Ledrada

08:00 h: Rosario de la Aurora y subida de la Virgen a la Iglesia.

12:30 h: Misa solemne.

18:00 h: Desfile de peñas » y chupinazo.

21:00 h: Cena.

21:30 h: «Fernan DJ».

Linares de Riofrío

11:00 h: Pasacalles con «El Mariquelo».

13:00 h: Santa Misa y procesión.

14:30 h: Vino de honor.

00:00 h: Orquesta «Kronos».

04:30 h: Disco-móvil «Floser».

07:30 h: Chocolatada.

Lumbrales

11:00 h: Colocación de la bandera en la torre del reloj.

12:00 h: Misa y procesión.

Macotera

13:15 h: Misa solemne.

23:59 h: Macro discoteca «Saturno».

Morasverdes

17:00 h: Campeonatos de futbolín.

Navasfrías

11:00 h: Almuerzo.

12:30 h: Queloque's Band.

20:00 h. Capea tradicional con Dj.

00:30 h: Orquesta «Evolution».

Nuevo Naharros

12:00 h: Alborada.

13:00 h: Misa.

20:00 h: Actuación folclórica «La Espuela».

21:30 h: Cena.

00:00 h: Grupo «Seven».

Peñarandilla

10:30 h: Alborada matutina con grupo «Adobe».

12:00 h: Misa y procesión.

18:00 h: Color Party.

21:00 h: Parrillada y Fuegos artificiales.

00:00 h: Discoteca con «La Gramola».

Puente del Congosto

19:00 h: Santa Misa y procesión.

00:00 h: Discoteca móvil.