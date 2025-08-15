¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy viernes 15 de agosto?
La Virgen de la Asunción copa todo el protagonismo
Aurelio Peña
Viernes, 15 de agosto 2025, 07:37
Las celebraciones en honor a la Virgen de la Asunción llevan hoy las procesiones, encierros, pregones y verbenas a casi cada rincón de la provincia de Salamanca... y de media España
La Alberca
09:30 h: Misa rezada.
12:15 h: Misa solemne
13:00 h: Procesión y ofertorio.
18:00 h: Santo Rosario cantado.
19:30 h: Festival folclórico.
23:30 h: «OKG» y Tributo a Estopa.
05:00 h: Montaje de plaza.
06:00 h: Charanga.
Aldeacipreste
20:00 h: Pregón por Mari Carmen.
Aldeadávila
22:30 h: Teatro de la Cía: Mejorconarte «La España Vacilada».
Aldearrubia
13:00 h: Misa y procesión.
14:00 h: Vermuth con aperitivo
17:30 h a 20:30 h: Parque acuático
19:00 h: Pelota mano.
21:00 h: Parrillada.
23:30 h: Entrega premios torneos.
00:00 h: «Electrolatino».
Almenara de Tormes
10:00 h: Hinchables.
12:30 h: Misa.
21:30 h: Caldereta.
23:30 h: «Rumba Stress» y DJ.
Babilafuente
8:00 h: Charanga «La Escala».
12:00 h: Santa Misa.
17:00 h: Pasacalles de agua.
23:00 h: Cortes, quiebros y saltos.
00:00 h: Orquesta «Anaconda».
Barbadillo
12:00 h: Santa Misa.
13:00 h: Charanga «Helmántica».
15:00 h: Paella.
16:15 h: Bingo.
17:30 h: Animación infantil.
20:00 h: Minibueyes.
23:45 h: Disco móvil «KMO».
Calzada de Valdunciel
14:30 h: Arroz a la zamorana.
20:00 h: Teatro Santa Elena.
El Campo de Peñaranda
11:30 h: Alborada con dulzaineros
12:30 h: Ofrenda floral.
13:00 h: Santa Misa.
18:00 h: Castillos hinchables.
23:00 h: Disco móvil «Bombastik».
Cantalapiedra
22:00 h: Proyección «Personajes históricos de la Villa».
Cantalpino
08:00 h: Alborada.
09:30 h: Encierro urbano.
13:00 h: Misa y procesión.
19:00 h: Festival taurino mixto.
23:59 h: Orquesta «La Invasión».
Cantaracillo
12:00 h: Santa Misa y procesión.
13:00 h: Vino de honor.
17:00 h: Parque infantil.
17:30 h: Mercadillo solidario.
19:30 h: Grupo «Reyes Galocha».
00:00 h: Macrodiscoteca
05:00 h: Dj «Iker González»
Carbajosa de la Sagrada
10:00 h: Juegos tradicionales.
12:30 h a 14:00 h y 18:00 h a 20:30 h: Hinchables.
18:00 h: Torneo beerpong
21:00 h: Campaña sensibilización drogodependencias «Punto Clave».
21:30 h: Triduo en honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque y procesión.
22:00 h: Capea nocturna con suelta de vaquillas.
00:00 h: Orquesta «La Misión», luego, «DJ Víctor».
Fresno Alhándiga
15:00 h: Homenaje a Avelina Sánchez Santos.
19:00 h: Desfile de disfraces.
21:00 h: XI Concurso de disfraces.
23:00 h: Dj Koria.
La Fuente de San Esteban
12:00 h: Hinchables acuáticos.
22:00 h: «10 Cuerdas Pop».
22:30 h: Chirigota del Popete.
Fuentes de Oñoro
13:00 h: Misa y procesión.
18:00 h: Encierro a caballo.
19:30 h: Capea.
21:00 h: Cena.
00:30 h: Orquesta «SMS».
Guijuelo
12:00 h: Dianas con charanga.
12:30 h: Celebración eucarística.
18:30 h: Corrida de toros: Retirada de «El Capea.
22:30 h: Espectáculo cómico lírico: «Una noche de Zarzuela».
00:00 h: Orquesta «La Huella».
04:30 h: Fiesta con «Dj Mon» y «Dj Alberto Molines».
Lagunilla
05:00 h: Alborada en la iglesia.
12:00 h: Misa y procesión.
20:00 h: Copla Laura Cerdeño.
00:00 h: Orquesta «América S.L.», luego «DJ Oskar Medina».
Ledrada
08:00 h: Rosario de la Aurora y subida de la Virgen a la Iglesia.
12:30 h: Misa solemne.
18:00 h: Desfile de peñas » y chupinazo.
21:00 h: Cena.
21:30 h: «Fernan DJ».
Linares de Riofrío
11:00 h: Pasacalles con «El Mariquelo».
13:00 h: Santa Misa y procesión.
14:30 h: Vino de honor.
00:00 h: Orquesta «Kronos».
04:30 h: Disco-móvil «Floser».
07:30 h: Chocolatada.
Lumbrales
11:00 h: Colocación de la bandera en la torre del reloj.
12:00 h: Misa y procesión.
Macotera
13:15 h: Misa solemne.
23:59 h: Macro discoteca «Saturno».
Morasverdes
17:00 h: Campeonatos de futbolín.
Navasfrías
11:00 h: Almuerzo.
12:30 h: Queloque's Band.
20:00 h. Capea tradicional con Dj.
00:30 h: Orquesta «Evolution».
Nuevo Naharros
12:00 h: Alborada.
13:00 h: Misa.
20:00 h: Actuación folclórica «La Espuela».
21:30 h: Cena.
00:00 h: Grupo «Seven».
Peñarandilla
10:30 h: Alborada matutina con grupo «Adobe».
12:00 h: Misa y procesión.
18:00 h: Color Party.
21:00 h: Parrillada y Fuegos artificiales.
00:00 h: Discoteca con «La Gramola».
Puente del Congosto
19:00 h: Santa Misa y procesión.
00:00 h: Discoteca móvil.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.