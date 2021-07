$!El peligro de que surjan posibles incendios obliga a Adif a limpiar la vía de Guijuelo

La empresa pública Adif, titular de la vía férrea de la Ruta de la Plata, ha llevado a cabo la limpieza del tramo urbano de la línea en Guijuelo, atendiendo a la petición planteada por el Ayuntamiento de la localidad.

Los últimos trabajos de limpieza se habían llevado a cabo en septiembre de 2019 y la maleza había crecido de forma considerable hasta el punto de convertirse en un riesgo para las viviendas más próximas ante posibles incendios. La presencia de tanta maleza supone también riesgo de aparición de culebras o animales similares y supone un foco de acumulación de basura.

Una cuadrilla ha llevado a cabo la limpieza a lo largo de la semana, que, en la parte sur, ha llegado de nuevo hasta el edificio de la unidad veterinaria. Sin embargo, no se ha desbrozado la trasera de los edificios del instituto Vía de la Plata, ni el Parque de Obras Públicas y, tampoco, la Estación Tecnológica de la Carne. Según informaron en 2019 desde Adif, la limpieza que lleva a cabo “se corresponde con la zona urbana de la población, pero el trazado ferroviario por la parte trasera del Instituto Vía de la Plata no tiene esa consideración”. Ante esta situación se desconoce qué administración es la que tiene que hacerse cargo de la limpieza de los tramos no urbanos de una infraestructura que, en todo el término de Guijuelo, sigue siendo propiedad de la empresa pública Adif. Se espera que una vez que el proyecto de construcción de una vía verde entre Navalmoral de Béjar y Alba de Tormes se lleve a efecto, los ayuntamientos por los que transcurra ese camino son los que deberían hacerse cargo de la limpieza. Al menos, en otros tramos, se paga un alquiler a Adif para que facilite la cesión de la infraestructura.

Según indicaron fuentes de la entidad pública Adif, en los últimos años se han llevado a cabo diversas actuaciones de limpieza en el tramo urbano de Guijuelo. En concreto, se realizaron en julio de 2016, en agosto de 2018 y en septiembre de 2019. Esta nueva actuación supone la cuarta limpieza de la vía en cinco años. De forma paralela a esta limpieza se está desarrollando el proyecto de mejor ambiental del entorno de la estación de tren, que va a acometer el Ayuntamiento en parcelas adyacentes a la vía con una inversión de 214.416 euros.