El ganadero y youtuber Jesús M. Martín: “Hay que fusionar el mundo rural y el moderno”

Hace ya cuatro años que el extremeño Jesús Manuel Martín, conocido ya como “el autóctono”, por el saludo que le caracteriza en sus vídeos de Youtube, se subió al carro de las redes sociales. Quienes se dedican al campo se identifican con él, y quienes viven en la ciudad aseguran que gracias a él han descubierto un mundo. El ganadero ‘influencer’ participó, además, en la I Semana Internacional de la Carne de Vitigudino.

¿Cómo fue la experiencia en Vitigudino? Hubo muchos jóvenes en el público en la mesa redonda...¿le sigue la gente de esas edades?

—Bien, me gustó mucho, con todos esos estudiantes, estuvo muy bien. Sí, yo creo que sí me siguen,porque la gente me conocía. Por esa zona de Salamanca me siguen mucho, en general por todas las zonas que son muy ganaderas hay bastante gente que me sigue, como Vitigudino.

Siendo de Extremadura, la zona no le resultaría nueva...

—Sí, conocía la zona. A parte yo les apoyé con un problema que tuvieron hace tiempo allí, de la tuberculosis; conozco bien la zona.

¿Qué opina de una iniciativa como la I Semana de la Carne?

—La iniciativa me parece bien, pienso que es algo que tendrían que hacer otras comunidades porque es un buen apoyo al sector primario, especialmente a la ganadería, que estamos pasando una racha muy mala. Están diciendo que si la carne es mala, que no se coma carne... cuando es todo lo contrario. Un médico explicó muy bien explicado lo importante que es la proteína animal.

Ha sabido fusionar el mundo rural con el moderno. ¿Es esa la clave para que sobreviva el mundo rural?

—Claro, claro. Es así. Hay que usar lo de toda la vida, que es la ganadería, el sol y el agua, con las nuevas tecnologías, hay que fusionarlo y tratar de encajarlo de alguna manera para que sea más rentable. Hay que fusionar lo antiguo con lo moderno, hay cosas útiles, como los gps que uso, y hay que tratar de llevarlo todo junto, tirar hacia delante y aprovechar todo lo que tenemos, ya que salen cosas muy positivas para el sector.

¿Se considera más ganadero o más youtuber?

—No, yo me considero ganadero, aunque tenga los seguidores y las visitas yo siempre me dedicaré a la ganadería. Además yo no monto los vídeos ni nada, ni lo manejo, no pretendo vivir de ello.

¿Cada vez es más dura su profesión?

—La burocracia sí, es complicado, y los precios están cada vez peor. Cada vez tenemos mejores aparatos, tanto maquinaria como tecnología, pero lo demás está difícil.

¿Cuál es el siguiente paso como ‘influencer’?

—Me he hecho cuenta de TikTok porque los jóvenes me lo piden. Lo mismo con Instagram. Pero no me pongo metas, si voy a una feria grabo la feria, si hay matanza matanza, o si voy a buscar el caballo... saco lo que hago y ya, sin cortes ni nada.