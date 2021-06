El ganadero jubilado salmantino que ha subido andando 12 veces el Teide

Es habitual ver a Bernardo Gil Martín caminar por el Camino Natural entre Béjar y Puerto de Béjar, su pueblo natal. Desde su jubilación, hace casi dos décadas, la práctica del senderismo y las grandes rutas se han convertido en el motor de su vida, que suma ya 78 años. Afirma que le encanta caminar y anda aproximadamente veinte kilómetros a diario por la comarca de Béjar.

–¿Desde cuándo tiene esta afición por el senderismo?

–Siempre me ha gustado. Estaba acostumbrado a andar para ir de una finca a otra, pero fue a raíz de jubilarme cuando empecé a caminar más. Además, tengo un huerto y tengo que ir casi a diario para sembrar y cuidarlo.

–¿Qué zonas de la comarca de Béjar recorre habitualmente?

–Suelo andar por el Camino Natural - Vía Verde, pero también por otros. Este año he ido mucho hasta Hervás y cogía el valle para arriba para llegar a La Garganta. Al cerrar la frontera de Extremadura por la pandemia, recorría el Camino Natural hasta Béjar por los túneles para bajar a La Calzada y subir por el río hasta Puerto de Béjar. Es una ruta de 20 kilómetros, distancia que realizo muchos días. Aún recuerdo las vías del tren.

–Con 78 años, ¿de dónde saca las fuerzas para caminar tanto?

–Como mucho y no engordo. Peso 50 kilos escasos porque soy muy nervioso. Mi jubilación se adelantó porque se me partieron los tendones de un brazo. Me han sacado sangre y me han mirado el corazón pero estoy bien. Espero que me llamen pronto para la operación y que sean pocos días de recuperación.

–¿Qué rutas y carreras ha realizado en los últimos años?

–He estado en Gredos, en los Picos de Europa, en Noruega, en la Selva Negra en Alemania y, también, en Canadá de viaje con mi mujer. La última en la que he participado fue en la Maratón de la Ruta Vetona de Béjar, con 42 kilómetros, que realicé en ocho horas. Quería hacer la prueba larga, de 100 kilómetros, pero mi sobrino Santi Blanco (exciclista) no me dejó. También he subido doce veces al Teide pero ya, con la edad que tengo, no voy a poder subir más por la altura. Otra de las carreras en la que he participado son los 101 kilómetros de la Legión en Ronda, otra en Mérida y los 14 Dosmiles de Extremadura. Además, con mi amigo Félix Celestino he ido muchas veces andando hasta la Peña de Francia desde Béjar. Recuerdo una vez que subí fastidiado pero terminé arriba. Tengo mucho aguante. Cojo mi paso y no paro aunque esté todo el día andando. Seguiré andando hasta que el cuerpo aguante.

–¿Cómo vivió el confinamiento el año pasado?

–Eché de menos caminar pero fui obediente y me quedaba en casa viendo películas del oeste en la televisión, que me gustan mucho.