Los dos pueblos de Salamanca en los que más ha llovido, aparte de la capital, este sábado

Por su parte, Castilla y León concentró nueve de las diez estaciones más lluviosas de España

Domingo, 26 de octubre 2025, 14:19

La provincia de Salamanca fue una de las más afectadas por las lluvias del sábado, según los datos de la AEMET. Además de la capital, que acumuló 20,6 mm, las mayores precipitaciones se registraron en los municipios de Bañobárez y Saelices El Chico.

En Bañobárez, la lluvia dejó 22,8 mm en solo 24 horas, situando a la localidad entre los puntos más lluviosos de toda Castilla y León. Por su parte, Saelices El Chico alcanzó 17,2 mm, completando el trío de municipios salmantinos destacados en el ranking nacional de precipitaciones.

Estos registros reflejan una jornada de lluvias generalizadas en toda la comunidad. De hecho, Castilla y León concentró nueve de las diez estaciones más lluviosas de España, con Segovia, Soria, Salamanca y Valladolid como las provincias más afectadas por el temporal del sábado.

