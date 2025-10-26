Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

E. P.

Castilla y León se 'inunda': acumula nueve de los diez puntos más lluviosos de España

Los datos de la AEMET de este sábado sitúan a Aldeanueva de Serrezuela (Segovia) en lo más alto

E. P.

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:53

Castilla y León ha sido este sábado 25 de octubre la comunidad más lluviosa de España, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Nueve de las diez estaciones con mayor precipitación acumulada se encuentran en territorio castellanoleonés, destacando especialmente las provincias de Segovia, Soria y Salamanca.

La estación de Aldeanueva de Serrezuela (Segovia) lideró el ranking con 34,4 mm de lluvia, seguida de Burgo de Osma (Soria), con 25 mm, y Bañobárez (Salamanca), con 22,8 mm. También registraron valores significativos Rueda (Valladolid) con 22,4 mm y Salamanca capital, con 20,6 mm.

En el listado aparecen además Cuéllar, Fresno de Cantespino (ambas en Segovia) y Morón de Almazán (Soria), confirmando que la inestabilidad meteorológica afectó con intensidad a gran parte de la meseta norte. Solo Santillana del Mar (Cantabria), con 22,6 mm, logró colarse entre los diez primeros puestos.

