Las intensas precipitaciones marcan el inicio del sábado en Salamanca y movilizan a los Bomberos Capital y provincia permanecen este sábado bajo aviso amarillo por fuertes lluvias

La Gaceta Salamanca Sábado, 25 de octubre 2025, 12:38 | Actualizado 12:48h. Comenta Compartir

Toda la provincia de Salamanca se encuentra bajo aviso amarillo por la AEMET este sábado por intensas lluvias, ante la previsión de que se acumulen 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Las lluvias de carácter moderado han protagonizado la mañana en la capital, especialmente en el tramo que va de las 10 a las 12 horas.

A las 11 horas, la precipitación acumulada ha sido de 3,6 mm en la última hora tras una madrugada relativamente tranquila. El paraguas se ha convertido en el compañero inseparable de todas aquellas personas obligadas a salir de sus casas en esta jornada lluviosa.

La ciudad se ha cubierto de un manto de agua, incluidos por supuesto, los campos donde cada fin de semana se disputan los partidos de fútbol base, algo que este sábado se ha hecho más complicado.

Ampliar Imagen de las lluvias durante un partido de fútbol base. LAYA

Las lluvias, aunque constantes y moderadas, no han sido lo suficientemente fuertes como para provocar estragos significativos a lo largo de la mañana, a excepción de un aviso recibido por los Bomberos en el que se señalaba la formación de una balsa de agua en uno de los puentes del barrio de Los Alcaldes.

En actualización La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.