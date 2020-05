¿Cuándo se podrá volver a hacer senderismo en Salamanca?

Es la pregunta que se hacen los aficionados al senderismo y a la montaña en Salamanca. ¿Cuándo volverá a ser posible hacer rutas por los maravillosos parajes naturales de la provincia? Las Arribes del Duero, la Sierra de Francia o la Sierra de Béjar están viviendo una primavera atípica sin la presencia de los amantes de recorrer sus senderos. Aunque a tenor de lo publicado inicialmente en el ‘Plan para la transición hacia una nueva normalidad” el senderismo realizado sin la batuta de una empresa de turismo activo no iba a estar permitido hasta la fase 3, las cosas han cambiado este miércoles.

El Gobierno nos tiene acostumbrado a continuas modificaciones de las fases del plan de desescalada mediante la publicación de diversas órdenes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Pero la que interesa a los senderistas llegó este miércoles 27 de mayo. Se trata de una orden que modificó otra publicada el 16 de mayo y que habla de las playas y de los desplazamientos dentro de la provincia. Lo que indica es que los paseos como el deporte (tanto federado como no) ya no estará limitado al término municipal. Además, tan solo habrá que respetar el horario destinado para los mayores de 70 años (de 10:00 a 12:00 y de 19:00 a 20:00 horas). ¿Esto qué quiere decir? Que cuando Salamanca en su totalidad alcance la fase 2 podremos desplazarnos a cualquier punto de la provincia a hacer senderismo respetando el horario de las personas mayores. También las personas que, por ejemplo, realicen ciclismo no tendrán que limitar sus rutas a su término municipal, sino que podrán moverse con libertad por todo el territorio salmantino.

Hay que recordar que en la fase 1 en la que actualmente se encuentra Salamanca, la única posibilidad de hacer senderismo la tienen las personas federadas. De lo contrario, hay que concertar esta actividad con una empresa de turismo activo que podrá reunir grupos de un máximo de diez personas.