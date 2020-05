¿Qué puedo y qué no puedo hacer en la fase 1 en Salamanca?

La fase 1, en la que ya se encontrará Salamanca en bloque a partir de este lunes, tiene importantes medidas de desescalada. Lo más novedoso es la libertad de circulación por toda la provincia para poder hacer actividades comerciales, practicar deporte o reunirse con otras personas; precisamente otra de las grandes novedades con respecto al confinamiento estricto y la fase 0 es que se permiten la reuniones de familiares y amigos hasta un máximo de 10 personas, y pueden producirse en domicilios particulares o en terrazas.

¿POR DÓNDE PUEDO MOVERME?

En Salamanca está permitido el libre movimiento de los ciudadanos por toda la provincia para hacer las actividades que están permitidas. Por ejemplo, las reuniones sociales con familiares y amigos, la actividad comercial o la práctica de deporte en las instalaciones abiertas. Un ciudadano puede ir a comprar a 10 o 90 kilómetros de su casa o a ver a unos familiares o amigos.

¿PUEDO DESPLAZARME A OTRA PROVINCIA QUE TAMBIÉN ESTÉ EN LA MISMA FASE O SUPERIOR?

No. La movilidad entre provincias no está permitida por regla general y no tiene nada que ver en qué fase se encuentre. Sólo se contempla la movilidad interprovincial en casos muy concretos. El BOE dice literalmente que tienen que ser motivos "sanitarios, laborales, profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o cualquier otra de análoga naturaleza".

¿CÓMO SON LAS REUNIONES CON FAMILIARES Y AMIGOS?

Están permitidas las reuniones en grupo de hasta 10 personas tanto en domicilios como en las mesas de las terrazas de los bares. No se pueden juntar, por ejemplo, dos familias que juntas sumen 14 personas, aunque tan sólo sean dos unidades familiares. El máximo es siempre 10 personas.

¿PUEDO IR YA A MI SEGUNDA RESIDENCIA?

El uso de las segundas residencias en la fase 1 está permitido, siempre y cuando éstas se encuentren situadas en la misma provincia que el domicilio actual. Por tanto, quienes quieran desplazarse a la casa del pueblo, la playa o la montaña tendrán vía libre. El cambio de criterio pone fin a la aparente contradicción que se daba en un primer momento acerca de poder ir a dormir a un hotel en la provincia y no la segunda residencia.

¿CAMBIAN LOS HORARIOS PARA DAR PASEOS?

Para pasear, sacar a los niños o hacer deporte en la calle continúa siendo obligatorio respetar las mismas franjas horarias que hay actualmente, salvo para los municipios que tienen menos de 10.000 habitantes, que es todos los de la provincia a excepción de la capital, Ciudad Rodrigo, Béjar y Santa Marta así como los municipios del entorno de la capital.

¿HAY HORARIO PARA IR A UNA TERRAZA, COMERCIO O CASA DE UN FAMILIAR?

Pasa como en los supermercados en este momento, que se podía ir a comprar a cualquier hora del día siempre que estuviera abierto, porque se trataba de una actividad permitida.

¿PUEDO IR A UN COMERCIO O UN BAR QUE ESTÉ A MÁS DE KILÓMETRO DE MI CASA?

Sí. La provincia 1 tiene permitida la libertad de circulación de sus residentes por toda su extensión. Eso sí, no podrán hacerlo las personas con síntomas ni las personas vulnerables si su condición clínica no se lo aconseja.

¿EN QUÉ CONDICIONES ABREN LAS TERRAZAS?

Tienen que estar al aire libre y, tras un cambio en los últimos días, el aforo máximo permitido será finalmente del 50%, aunque hay que garantizar las distancias de seguridad. En una misma mesa o conjunto de mesas puede haber un máximo de 10 personas, pues éste es el límite para las reuniones sociales.

¿QUÉ VA A CAMBIAR EN LOS BARES?

Se evitará el uso de cartas de uso común y se primará el uso de dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios similares. Asimismo, ya no se repartirán en las mesas productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y otros utensilios similares. Ahora se repartirán monodosis desechables. También se favorecerá todo lo que tenga que ver con un solo uso, para poder tirarlo, como los manteles de papel.

¿PARA QUÉ ACTIVIDADES SE MANTIENE LA CITA PREVIA?

Los concesionarios de automoción o las estaciones para pasar la ITV.

¿CUÁNDO PUEDO IR AL RASTRO?

A partir de ahora se podrán instalar mercadillos siempre que sean al aire libre, pero la decisión última de cuáles lo harán queda en manos de los ayuntamientos. La regla general es que no puede haber más un 25% de los puestos y un máximo de un tercio de aforo habitual.

¿PUEDO IR A UN VELATORIO?

Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, con un límite máximo en cada momento de 15 personas en espacios al aire libre o 10 personas en espacios cerrados, sean o no convivientes.

¿CÓMO FUNCIONARÁN LOS GIMNASIOS?

Tiene que hacerse en todo momento actividad individual y, para ello, habrá que solicitar cita previa. Es la medida adoptada para evitar acumulaciones y contactos. Tendrán un 30% del aforo, obligarán a un mínimo de dos metros de separación y las duchas y vestuarios permanecerán cerrados en todo momento. Una persona por entrenador.

¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES PARA HACER DEPORTE EN RECINTOS?

Se podrá acceder a las instalaciones deportivas al aire libre, excepto a las piscinas y las zonas de agua. Cualquier persona podrá desplazarse los kilómetros que necesite para acudir a la instalación deportiva siempre y cuando ésta pertenezca a Salamanca. Una vez dentro, se permitirá la práctica deportiva individual o aquellas que se puedan desarrollar por un máximo de dos personas, siempre que no mantengan contacto físico y cumplan la distancia interpersonal de dos metros. La actividad requerirá cita previa. Habrá turnos y horarios, fuera de los cuales no se podrá permanecer en ella. Todas estas limitaciones no se aplican en la caza y la pesca.

¿PUEDO HACER TURISMO DE NATURALEZA?

Sí, pero en grupos de un máximo de 10 personas.

CAZA Y PESCA

En la fase 1 se permite la caza y pesca deportiva y recreativa.