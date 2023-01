Crisis en el gobierno de Aldeatejada: Los dos concejales de Ciudadanos dimiten y pasan a la oposición

Los dos concejales de Cs en el Consistorio de Aldeatejada, Francisco Javier Martín y Sebastián Martín, han decidido dimitir de sus funciones en el equipo de Gobierno que preside el popular Enrique García y pasar a la oposición, algo que deja al Partido Popular en minoría al contar con 3 concejales.

Francisco Javier Martín, hasta ahora teniente de alcalde, ha señalado: “Las circunstancias que nos llevan a tomar esta decisión ha sido que no podemos desarrollar nuestras competencias en el Ayuntamiento porque son pisadas por otros concejales. La relación con el alcalde no es mala del todo, pero con los concejales es inviable llegar a un acuerdo nunca y el alcalde no pone medios para que sí nos dejen desarrollar como se debe nuestras concejalías”.

El hasta ahora teniente de alcalde de Cs ha desgranado varios ejemplos: “se hacen estudios de proyectos que no me llegan a mí, llegan a gente externa. Reuniones de Educación, que es mi concejalía, y el anteproyecto del colegio se ha difundido por todos los sitios y a mí esa información no me había llegado, sino externamente. El proyecto de la rotonda, siendo el concejal de Tráfico tampoco me ha llegado como debería llegarme la información. Entonces, ante esta situación insostenible, he tomado esta consideración”.

Tal como han indicado los dos ediles, “pasamos a ser oposición”.

Francisco Javier Martín recalcó: “Las cosas van a cambiar porque yo me encargaba de bastantes cosas y ahora voy a dejarlas pasar. No sé si el alcalde tomará alguna decisión y podamos dialogar sobre ello. La renuncia está marcada desde el 22 de septiembre y no la ha aceptado”.

Por su parte, el máximo responsable provincial de Cs, Manuel Hernández, acerca de la posibilidad de que se extienda la ruptura a otros municipios donde la agrupación cogobierna ha reseñado, “de momento, donde somos llave o gobernamos con PP o PSOE siempre hay discrepancias, pero esto es algo puntual y que viene de largo. Los concejales de Aldeatejada han intentado mantener el equilibrio hasta que ha sido insostenible para ellos. En otros municipios hay discrepancias, pero no se ha llegado a esta situación. Al final ellos van a optar por ser oposición porque aunque en septiembre fue la última vez que presentaron la dimisión y volvieron a negociar, hasta ahora no han tomado la decisión”.