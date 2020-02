Continúa la polémica en Arapiles: la edil que se “atrincheró” en el Consistorio da otra versión de lo ocurrido

El salón multiusos municipal de la localidad de Arapiles fue el escenario público escogido para la reunión vecinal en la que se dieron cita alrededor de cincuenta personas para abordar la actual situación de enfrentamiento surgida entre el nuevo equipo de Gobierno después de la moción de censura que tuvo lugar a finales del mes de enero y los concejales que ahora componen el bloque de la oposición.

El clima de tensión se ha visto subrayado esta semana tras haber denunciado el alcalde, Audacio Viloria, ante la Guardia Civil a la edil socialista, Victoria Benito, al negarse la concejala a abandonar la oficina del auxiliar administrativo en la Casa Consistorial, a la que había acudido a pedir facturas correspondientes a los años 2017 y 2019. Según el regidor, le pidió que saliera de esta dependencia municipal “para poder seguir el trabajo municipal y atendiendo a los vecinos con la necesaria privacidad para los trámites que se realizan y ella se negó”.

Por su parte, Victoria Benito ha asegurado este viernes que también ha presentado denuncia ante la Guardia Civil de Santa Marta: “como concejal tengo derecho a la información municipal”, señaló y adelantó a los presentes que se reserva la opción de interponer un recurso Contencioso Administrativo. Asimismo, reconoció que no considera que se atrincherase en el Consistorio “porque la Guardia Civil vino, me tomó declaración y me fui porque quise, como mucho estuve allí entre una hora y media y dos horas”.

Los dos concejales del PSOE, Agustín Calvo y Victoria Benito, fueron los que se dirigieron a los vecinos para explicarles con detalle el momento actual de crispación y enfrentamiento que se vive en la localidad.

En la reunión, que había sido convocada por la Asociación de Vecinos Arator, los dos ediles también desgranaron sus dudas “sobre la legalidad de la moción de censura”, que han remitido a los tribunales y anunciaron que no descartan, aunque todavía no han decidido, si presentarán un recurso ante el Contencioso Administrativo “para reclamar la información de las facturas y la contabilidad municipal que hemos pedido y que seguimos sin recibir”.