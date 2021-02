Con las obras a medias y abandonada. Así luce esta plaza peñarandina

La plaza de las Culturas vuelve a estar en el punto de mira de Peñaranda después de que el grupo municipal Popular llevara al último pleno la denuncia sobre su estado de abandono recogiendo, además, las quejas de los vecinos.

Vallas caídas, cables al descubierto, hierros sin protección, son sólo algunos de los peligros que existen en la zona después de que el Ayuntamiento parara los trabajos que se venían realizando en ella y que empezaron el pasado mes de octubre interrumpiéndose pocos días más tarde, según el PP. En el último pleno, la portavoz del PP, Carmen Familiar, precisamente aprovechó el turno de ruegos y preguntas para sacar a debate este asunto y pedir al equipo de Gobierno que aunque las obras estén paradas se adecente la zona y se eliminen los peligros.

Desde el equipo de Gobierno se explicó a este respecto que no se quiere malgastar el dinero ni el tiempo ya que no se puede sembrar el césped hasta que mejoren las condiciones meteorológicas, que se plantarán árboles en esta plaza y que los hierros están protegidos. A través de las redes sociales, el PP demostró que los hierros no estaban protegidos y que los tapones de plástico que tenían para ello se encuentran esparcidos y tirados en muchos casos.

“Las imágenes muestran que se nos mintió en el pleno por lo que pedimos que el equipo de Gobierno solucione este tema y mire por el bien de los peñarandinos, por los vecinos de esta zona y por la cantidad de niños que viven cerca de esta plaza”, señalaron desde el grupo Popular.

El PP aludió, además, a un solar propiedad municipal que se encuentra en esta misma zona y que, según ellos, “se está convirtiendo en un vertedero con la mala imagen que ello supone también para los vecinos.

Algunos de estos vecinos han reclamado incluso que se instale algún columpio o juego infantil teniendo en cuenta que es una zona con familias jóvenes con hijos pequeños.

Parece que la denuncia vecinal y política tuvo ayer mismo sus frutos y testigos presenciales comentaron que algunos operarios municipales habían acudido en la mañana del lunes a la plaza de las Culturas por lo que esperan que se puedan subsanar todas las deficiencias mientras llega el esperado momento de reanudar y terminar las obras.