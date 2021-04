Claudio, campanero de Arabayona: “Voy ya camino de los 90 años y sigo subiendo a diario a tocar las campanas”

–Sus campanas tienen, además, curiosas inscripciones en el caso de las dos más grandes.

–Sí, de todas las campanas que hay en el campanario, sólo se tocan las dos grandes y hace unos años puse en una “llamo a los vivos” y en otra “lloro por los muertos” porque los toques de cada una son distintos y el sonido también.

–¿Nos puede contar algunos de los toques de campana que usted hace?

–Se puede tocar a Gloria repicando con las dos por ejemplo para misa o para las bodas, luego se toca a Manifiesto en los días grandes del pueblo como las fiestas, a Fuego repicando sólo la campana de “llamo a los vivos” y Doblar a muerto que son tres clamores con las dos campanas si el fallecido es un hombre y dos clamores, también con las dos campanas, si se trata de una mujer.

–Lleva ya cinco décadas, o lo que es lo mismo medio siglo, dedicándose a estos menesteres de sacristán y campanero, ¿se plantea ya retirarse?

–Como ya he comentado en otras ocasiones, me preguntan muchas veces en el pueblo que cuándo lo voy a dejar y ya les digo que trabajo para el gran jefe y hasta que él no me mande arriba, aquí seguiré. Ahora tengo que estar muy pendiente de mi mujer por sus problemas de salud que ya con nuestras edades nos van saliendo pero espero volver a tocar en el campanario.

–¿Cree que las campanas de Arabayona terminarán con un sistema automático como ya tienen otros pueblos?

–Desde el primer día las campanas del pueblo han tocado justo a su hora, ni un minuto arriba ni un minuto abajo sobre la hora que me da el cura. Ahora hay un cable para dar algunos toques desde abajo pero no es igual que cuando las toco yo arriba y es una pena que se pierdan estas tradiciones.

Precisamente el sistema automático suple ahora la ausencia del campanero aunque los vecinos de Arabayona echan de menos a Claudio y confían en su próximo regreso.