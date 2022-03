Clamor ante los bajos recursos para plantar chopos en las localidades salmantinas

La plantación de chopos en la ribera del río Tormes ha sido durante años el principal método de ingresos en las arcas municipales de muchos pueblos de la provincia. Es por eso que, los ayuntamientos continúan en pie de guerra con la Confederación Hidrográfica del Duero por continuar con la normativa vigente que prohíbe la plantación de choperas, salvo alguna excepción, en el Plan Hidrológico aprobado en 2016.

Entre los objetivos de los planes de las cuencas están conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas, además de satisfacer las demandas de agua. Pero también, “alcanzar el equilibrio para favorecer el desarrollo rural protegiendo su calidad sin poner trabas para dinamizar estas zonas”, asegura José Antonio Alonso, alcalde de Encinas de Arriba uno de los municipio más afectados por la prohibición.

El desconcierto entre los ayuntamientos es aún mayor cuando observan cómo otras confederaciones hidrográficas no solo no prohíben las choperas si no que incluso las fomentan. Es el caso de la del Miño permite cultivar a cinco metros y la del Ebro directamente promueve estos cultivos.

“No entendemos porque ha habido un cambio de política si antes del 2016 se permitía plantar”, afirma Inés Martín, alcaldesa de Villagonzalo de Tormes. “Es un método que ayuda a conservar el mantenimiento de las tierra y a crear riqueza en el medio rural”, comenta.

Además de su función productiva, “las plantaciones de chopos suministran beneficios tanto ambientales como sociales” afirma Juan Alberto Ramos, alcalde de Huerta. En Castilla y León más de la mitad de la superficie chopera es de propiedad pública. Estas plantaciones “contribuyen al mantenimiento de las tierras y conservación de las riberas”, en un primer momento, “la CHD contemplaba la reforestación de las riberas con plantas autóctonas de la zona pero han pasado los años y no lo ha hecho”, explica el regidor.

Uno de los motivos de la no autorización para plantar chopos cerca de la ribera era para evitar situaciones de riesgo con las posibles inundaciones pero “no se sostiene porque las choperas se adaptan a los episodios de inundación y encima con un impacto positivo”.