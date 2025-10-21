Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanvi Sánchez, Noemí Fernández y Pedro Samuel Martín. EÑE

Carbajosa acoge una muestra basada en la segunda vida de los objetos

La exposición está ubicada en el centro cultural y podrá disfrutarse hasta el próximo 14 de noviembre

EÑE

Carbajosa de la Sagrada

Martes, 21 de octubre 2025, 13:32

Comenta

El centro cultural de Carbajosa de la Sagrada acoge desde hoy 'El Museo de las Segundas Oportunidades', una exposición del artista Juanvi Sánchez que invita a reflexionar sobre el valor de la reutilización y la belleza que puede surgir de los objetos cotidianos.

La muestra, que permanecerá abierta hasta el próximo 14 de noviembre, forma parte de la programación de la Semana de la Biblioteca y ofrece un recorrido visual en el que materiales reciclados se transforman en piezas llenas de ingenio, crítica y poesía.

Durante la inauguración, han estado presentes el alcalde del municipio, Pedro Samuel Martín, y la concejala de Biblioteca, Noemí Fernández Castaño, quienes acompañaron al autor en la apertura. El regidor destacó el «intenso trabajo creativo y conceptual» del artista y su capacidad para «convertir lo que otros descartan en una fuente de emoción y reflexión».

La exposición puede visitarse de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Además, los colegios del municipio realizarán visitas guiadas durante las próximas semanas.

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una propuesta que combina arte, sostenibilidad y sensibilidad social, y que celebra el poder transformador de las segundas oportunidades.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos tras salirse un coche de la carretera en Guijuelo
  2. 2 Sin rastro de la furgoneta sospechosa que, según un mensaje viral, intentaba llevarse niños en Villamayor
  3. 3 Identificados en Salamanca los dos jóvenes que pedían dinero para una falsa asociación de niños sordos
  4. 4 Dos cirujanos del Hospital acceden al selecto Colegio Americano de Cirujanos
  5. 5 Varias viviendas afectadas por un incendio en Villanueva del Conde
  6. 6 Los negocios salmantinos en bajos y sótanos ya tienen que medir el nivel de gas radón
  7. 7 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 20 de octubre
  8. 8 Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 20 de octubre
  9. 9 Que no te engañen: esto es lo que significa cada color de la etiqueta del jamón
  10. 10 La Navidad regresa a su plaza: Anaya vuelve a oler a mercado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Carbajosa acoge una muestra basada en la segunda vida de los objetos

Carbajosa acoge una muestra basada en la segunda vida de los objetos