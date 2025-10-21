Carbajosa acoge una muestra basada en la segunda vida de los objetos La exposición está ubicada en el centro cultural y podrá disfrutarse hasta el próximo 14 de noviembre

El centro cultural de Carbajosa de la Sagrada acoge desde hoy 'El Museo de las Segundas Oportunidades', una exposición del artista Juanvi Sánchez que invita a reflexionar sobre el valor de la reutilización y la belleza que puede surgir de los objetos cotidianos.

La muestra, que permanecerá abierta hasta el próximo 14 de noviembre, forma parte de la programación de la Semana de la Biblioteca y ofrece un recorrido visual en el que materiales reciclados se transforman en piezas llenas de ingenio, crítica y poesía.

Durante la inauguración, han estado presentes el alcalde del municipio, Pedro Samuel Martín, y la concejala de Biblioteca, Noemí Fernández Castaño, quienes acompañaron al autor en la apertura. El regidor destacó el «intenso trabajo creativo y conceptual» del artista y su capacidad para «convertir lo que otros descartan en una fuente de emoción y reflexión».

La exposición puede visitarse de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Además, los colegios del municipio realizarán visitas guiadas durante las próximas semanas.

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una propuesta que combina arte, sostenibilidad y sensibilidad social, y que celebra el poder transformador de las segundas oportunidades.

Temas

Carbajosa de la Sagrada