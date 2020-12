Candelario quiere una ayuda del Gobierno para construir una residencia

El Ayuntamiento de Candelario optará a ayudas del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico para poder llevar a cabo el proyecto de construcción de la residencia de mayores prevista en el campo de fútbol de la localidad.

Así lo confirmó hace unos días el alcalde, Pablo Hernández, en la sesión plenaria celebrada en la localidad. Según indicó, el Consistorio “llevamos toda esta legislatura y la anterior con este tema y desde agosto de 2019 hay un proyecto que está enviado al Ministerio, que es el que tiene la capacidad de recibir propuestas”. El proyecto de la residencia podría incluirse dentro de una de las ocho premisas subvencionables dentro del Reto Demográfico para municipios menores de 5.000 habitantes: cuidado y atención a personas mayores. El Gobierno cerrará el plazo de recepción de propuestas el 23 de diciembre, de modo que la resolución no podrá conocerse hasta principios del año 2021.

El anuncio del alcalde se produjo en el contexto del debate de una moción presentada por Izquierda Unida sobre nuevos modelos de atención residencial y la propuesta para que Candelario se ofreciera para acoger un centro de este tipo. El PSOE propuso esperar al siguiente pleno por no considerarla una moción urgente y no se aprobó la urgencia con lo que la moción no se debatió. Sí se aprobó una por unanimidad para instar a la Junta de Castilla y León a establecer ayudas para los sectores afectados por el cierre sanitario. Se añadió la propuesta de IU para solicitar al Gobierno central medidas sobre el pago de las cuotas de los autónomos.