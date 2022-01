Cabrerizos zanja la polémica del consultorio reorganizando el espacio

El Consistorio de Cabrerizos zanja la polémica de la falta de espacio en el consultorio con una intervención que permitirá la redistribución del espacio en la planta baja del edificio que ocupa este servicio en la localidad.

Tal como han indicado desde el equipo de Gobierno la Gerencia de Atención Primaria ha dado “luz verde a la propuesta que se ha realizado con un diseño de nuevo reparto de la superficie del consultorio que ha realizado la oficina técnica del Consistorio”.

En concreto se ha previsto que esta modificación afecte a la zona de espera del consultorio, entre otros espacios, algo que permitirá habilitar un nuevo despacho para el equipo médico y la nueva enfermera que se ha previsto que se incorpore al servicio de los vecinos.

“Desde el Ayuntamiento se han seguido las indicaciones técnicas que han dado los responsables de la Gerencia a la hora de abordar los cambios en el edificio”, recalcó el alcalde en funciones, Jesús Quintero.

Acerca del momento en el que comenzará las obras todavía no hay una fecha cerrada, aunque se espera poder iniciarlas con agilidad. “El trabajo no comenzará hasta que no esté completo el acopio de materiales que se necesitan para la obra, porque con la actual escasez de algunos la idea es evitar que comience a ejecutarse y haya que parar por falta de suministro de material”, indicó Quintero.

La remodelación que se ha preparado para esta infraestructura tendrá una duración de un mes y se ha previsto que la lleven a cabo los trabajadores municipales, en tanto que la inversión necesaria para su ejecución también se abordará con fondos propios del Ayuntamiento, con lo que tendrá que salir a contratación con los consiguientes plazos de presentación de ofertas y adjudicación que alargarían el proceso.

Otro de los puntos en los que se están coordinando Consistorio y Gerencia de Atención Primaria es el traslado de la atención médica a un edificio municipal mientras se ejecutan las obras, algo para lo que se están valorando varias opciones, aunque no hay todavía una decisión firme ni sobre ubicación ni acerca de las fechas del traslado.