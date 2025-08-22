Béjar escucha a las peñas, pero incluirá las ideas en las fiestas de 2026 por falta de tiempo y de dinero El PSOE respeta el programa cerrado y presentado por el anterior equipo de Gobierno de PP y Vox. Tan sólo ha modificado los horarios de la Color Party, que se adelanta a las 17:30 horas, y de la verbena con la orquesta La Misión, que comenzará media hora antes.

El alcalde, Antonio Cámara, ha repartido esta tarde de viernes los programas de fiestas entre los peñistas asistentes a la reunión en el salón de plenos del Ayuntamiento de Béjar.

El nuevo equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Béjar se ha reunido esta tarde de viernes en el salón de plenos con un grupo de peñistas para informar sobre las fiestas patronales apenas tres semanas después de la moción de censura que desbancó del gobierno municipal a PP y Vox.

El alcalde, Antonio Cámara, acompañado por los concejales Luis Hernández, Ana Vicente, Rosa Sánchez y José Ángel Castellano han escuchado las propuestas de los asistentes, pero han dejado claro que van a respetar el programa cerrado y presentado por el anterior concejal de Festejos, Javier Hernández, ya que la adjudicación para que una empresa organice las celebraciones ya está cerrada. Por ello, no podrán realizar grandes cambios en la programación ni tampoco incorporar citas festivas que requieran más dinero por carecer de fondos para ello.

Han acudido representantes de las peñas La Antigua, Los Praos, Cañas y Claras, Kukuana, To y de Béjar, La Plaza, Estrella Béjar, Los musgos bejaranos, El lokal y Nueva Era, entre otras y la reunión se ha prolongado durante una hora. Los asistentes han conocido un programa festivo con pocos cambios en el que no está incluido el desfile de peñas que será el viernes, día 29 de agosto, a las 19:00 horas desde la plaza de España para llegar hasta la Plaza Mayor. Además, el actual equipo de Gobierno ha introducido dos cambios en horarios como es que la Color Party prevista para el día 30 de agosto se adelanta hora y media y que la verbena con la orquesta La Misión comenzará media hora antes. Además, retrasa una hora la inauguración de las casetas ese día 29 de las 13:00 a las 14:00 horas.

Los presentes han pedido una ampliación de horarios para prolongar las noches festivas y el alcalde ha matizado que ya están solicitados los permisos para las madrugadas del jueves al domingo de la próxima semana si bien el horario máximo será hasta las 05:00 horas en las casetas. Esto es así por la normativa de la Junta de Castilla y León para conciliar la fiesta con el derecho al descanso. Otra de las peticiones es que el grupo ganador del torneo de fútbol sala se dirija al público en la tarde del pregón, mejora que será atendida por no conllevar ningún problema.

También ha incorporado el equipo de Gobierno una exhibición de Freestyle previsto para el 5 de septiembre, que estará precedido por una concentración de motos gracias a los aficionados locales.

Queda pendiente saber si las condiciones medioambientales permitirán lanzar el chupinazo en la tarde del próximo viernes al igual que los fuegos artificiales previstos para el día 8 de septiembre. En cualquier caso, el alcalde ha afirmado que el castillo de fuegos artificiales se puede trasladar a las Ferias de San Miguel.

Por otro lado, Antonio Cámara ha pedido la colaboración a los presentes para mantener las condiciones de limpieza durante las fiestas y evitar peleas y altercados.